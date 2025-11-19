Fósil descubierto en el desierto de la tatacoa en el Huila, rinde homenaje a Shakira.

Neiva

El fósil de la pequeña tortuga no supera los 40 centímetros de largo, pero se ha convertido en objeto de culto y admiración a quienes llegan hasta el museo de paleontología de los hermanos Vanegas, en el corregimiento la victoria en el municipio de Villa Vieja en el Huila.

El descubrimiento del Fósil de mas de 13 millones de años fue realizado por Edwin Cadena, admirador de la música y la cantante colombiana, quien es investigador de la universidad del Rosario en alianza con los hermanos Vanegas del museo de Paleontología. De acuerdo a lo expresado por Edwin, Se trata de una especie fósil de tortuga que habitó gran parte de Colombia hace 13 millones de años. “Decidimos llamar a esta nueva especie Shakira emis colombiana, en honor a Shakira, tanto Shakira como esta especie fósil son únicas y son símbolo de orgullo para Colombia”. Expresó el investigador colombiano.

Rubén Vanegas, quien con su hermano administran el museo Paleontológico en el municipio de Villa Vieja, dijo a Caracol radio, que en el caso de esta tortuga Shakiramis colombiana, se trabajó en varios detalles, para poderla rehabilitar. “Llegó con mucho sedimento, un poco agrietada, entonces todos esos procesos tuvieron que realizarse en este laboratorio y el que empezamos a estabilizarla y curarla lentamente hasta que el fósil pues quede lo mejor posible, retirarle ese sedimento para que los paleontólogos puedan ver muchos detalles y así analizarla y realizar pues las investigaciones correspondientes con la pieza”. Argumentó

Por otra parte Andrés Felipe Vanegas, dijo que dos fósiles de este espécimen fueron encontrados. “ El hallazgo que hoy día está presentando el Museo de la Tatacoa junto con la Universidad del Rosario corresponde a dos fósiles de tortuga hallados en el desierto de la Tatacoa. Uno lo hallamos el equipo del Museo de la Tatacoa, mi hermano y yo y el otro fue reportado por un poblador del centro poblado de la Victoria. El segundo espécimen tenía cráneo”. Es una tortuga muy especial, muy particular, ya que es un nuevo género y especie, o sea, es una tortuga de la cual no se conocía este grupo. Esta especie era una tortuga que tenía diferentes características que no estaban presentes en otros grupos de tortugas de su familia, que son las podocnémide. Era una tortuga que al parecer tenía diferentes adaptaciones a cualquier ecosistema, de lagos, pantanos o ríos, era omnívora y tenía un tamaño aproximado de unos 40 cm. Puntualizó Vanegas.