Fernando Carrillo lanza “Colombia 2050”, un libro que reúne 65 voces para pensar el futuro del país

Fernando Carrillo Flórez presenta este jueves “Colombia 2050: 65 voces para construir hoy el país del futuro”, un libro que reúne a expertos de distintos sectores académicos, políticos y profesionales para reflexionar sobre los principales desafíos que enfrenta Colombia en las próximas décadas.

La obra, editada por Carrillo junto a Andrée Viana, plantea una agenda de largo plazo sobre temas como seguridad, equidad, educación, salud, justicia, sostenibilidad, productividad y gobernabilidad. Según la descripción, el libro busca aportar una visión estratégica sobre el país y promover un diálogo plural alrededor de los retos que marcarán el rumbo de Colombia hacia 2050.

“Esta es una apuesta riesgosa que de alguna manera muchos pensaron que era imposible poner de acuerdo a 65 personas sobre 30 sectores de desarrollo de Colombia y lo logramos. Invitando voces de todos los orígenes ideológicos, históricos, políticos y de diversas generaciones“, dijo Fernando Carrillo, exministro y actual vicepresidente de Prisa Media.

El lanzamiento se da en medio de un debate nacional sobre el futuro de las instituciones y las reformas del Estado.

Días atrás, durante un conversatorio sobre la Constitución de 1991 organizado por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Carrillo afirmó que problemas como la violencia, la inseguridad y el crimen organizado continúan siendo desafíos estructurales para el país. Además, defendió la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica y el papel de instituciones como el Banco de la República.

“El problema general es la democracia, el reto general es salvar el país de ir por sendas anti-democráticas. Los autores se van a encontrar un instrumento que va a potenciar sus aptitudes democráticas, es como una vitamina republicana“, dijo Andrée Viana, editora del libro.

Con más de 700 páginas, Colombia 2050 reúne aportes de 65 autores de diferentes corrientes y experiencias profesionales, en lo que sus editores describen como una hoja de ruta para promover la democracia, la equidad y el desarrollo sostenible en el largo plazo.