Tecnólogo virtual de animación digital del SENA GRATIS: requisitos y cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene abiertas las inscripciones para el programa Tecnólogo en Animación Digital, una formación titulada en modalidad virtual que busca preparar talento para el sector creativo y audiovisual del país.

Con una duración de 3.984 horas y dirigido a personas mayores de 16 años que hayan culminado grado once, el programa desarrolla competencias técnicas, creativas y productivas para desempeñarse en el campo de la animación digital.

El periodo de inscripción para este tecnólogo va desde el 19 hasta el 25 de febrero del 2026. iniciando el programa el 10 de abril de 2026, finalizando el 9 de julio de 2028.

El tecnólogo está enfocado en:

Elaboración de animatic según el storyboard.

Planeación de la puesta en escena y animación.

Desarrollo de efectos especiales y animación de personajes.

Postproducción de proyectos animados.

Además, incluye formación en inglés, comunicación efectiva y competencias institucionales orientadas al desarrollo integral en contextos productivos y sociales.

¿Qué requisitos debo tener para inscribirme en el tecnólogo de animación digital?

Antes de iniciar el proceso, tenga en cuenta que debe:

Haber culminado grado once.

Superar prueba de aptitud.

Presentar resultado del examen de Estado (ICFES).

Contar con motivación e interés por el área digital y creativa.

Al finalizar la formación, el aprendiz estará en capacidad de:

Animar elementos de escena según especificaciones del proyecto.

Desarrollar storyboard a partir del guion literario y técnico.

Calcular costos de operación.

Aplicar normas de seguridad y salud en el trabajo.

Gestionar procesos de emprendimiento.

Interactuar en lengua inglesa en contextos laborales.

Utilizar herramientas informáticas para manejo de información.

¿Qué modalidad y enfoque tiene el tecnólogo de animación digital del SENA?

El programa se desarrolla en modalidad virtual, lo que permite mayor flexibilidad. Está diseñado para que el aprendiz pueda integrarse con naturalidad y calidad al sector productivo de la animación digital en Colombia.

¿Cómo inscribirse al tecnólogo de animación digital del SENA?

La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial del SENA, denominada Betowa.

Paso a paso:

Ingrese a: https://betowa.sena.edu.co Use la barra de búsqueda y escriba ‘animación digital’. Aplique el filtro de Modalidad: Virtual. Seleccione el nivel de formación ‘tecnólogo’. Revise la información del programa y haga clic en ‘inscribirse’.

La plataforma permite aplicar filtros por modalidad, nivel de formación, duración y área del conocimiento para facilitar la búsqueda.

El interesado deberá revisar los requisitos, preparar la documentación y postularse oportunamente para acceder a esta formación tecnológica en uno de los sectores con mayor proyección en la industria creativa.

