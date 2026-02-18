Curso virtual de Emprendimiento Digital del SENA: así puede inscribirse GRATIS
Personas mayores de 14 años pueden acceder a esta formación de 48 horas sobre emprendimiento, ecosistema digital y cuarta revolución industrial. Le explicamos cómo postularse.
El Servicio Nacional de Aprendizaje,(SENA), tiene abiertas las inscripciones para el curso Emprendimiento Digital, un programa complementario virtual de 48 horas dirigido a personas mayores de 14 años que quieran fortalecer sus habilidades para crear y estructurar ideas de negocio en entornos digitales.
La formación es gratuita, se desarrolla en modalidad virtual y está orientada a bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales de cualquier área del conocimiento.
Le puede interesar: Curso virtual de Cocina Internacional del SENA GRATIS: requisitos y cómo inscribirse
¿En qué consiste el curso de emprendimiento digital del SENA?
El programa tiene una duración de 48 horas y pertenece al nivel de Complementaria virtual, es decir, un curso corto que certifica competencias específicas, pero no conduce a título técnico o tecnológico.
El objetivo principal es fomentar la cultura emprendedora según las habilidades y competencias personales, con enfoque en tecnologías emergentes y transformación digital.
Entre los contenidos se encuentran:
- Conceptos de emprendimiento y perfil del emprendedor.
- Responsabilidad emprendedora y habilidades del siglo XXI (postulados Unesco).
- Tecnologías emergentes y ecosistema digital.
- Cuarta revolución industrial, redes 5G e IoT.
- Realidad virtual y aumentada.
- Domótica y drones (simulación).
- Bancarización y monedas electrónicas.
- Planificación tecnológica e integración digital.
- Idea de negocio y modelo Lienzo Canvas.
- Mapa de actores y plan de acción.
- Prototipos y técnicas de presentación.
También le puede interesar: SENA lanza certificación GRATUITA para mujeres trabajadoras: fechas, requisitos y cómo inscribirse
¿Quiénes pueden inscribirse al curso de emprendimiento digital del SENA?
- Personas mayores de 14 años.
- Bachilleres.
- Técnicos, tecnólogos o profesionales de cualquier núcleo básico de conocimiento.
El curso está dirigido a quienes quieran estructurar proyectos digitales, fortalecer ideas de negocio o actualizar conocimientos en innovación tecnológica.
¿Qué habilidades desarrollará?
Según el portal web Betowa, al finalizar el programa el aprendiz podrá:
- Identificar oportunidades en el entorno digital.
- Formular ideas de negocio con herramientas como el Lienzo Canvas.
- Diseñar planes de acción con enfoque tecnológico.
- Comprender conceptos clave de la economía digital y tecnologías emergentes.
- Presentar proyectos de manera estructurada y estratégica.
Lea también: Bogotá abrió más de 2.700 vacantes de trabajo: perfiles y paso a paso para postularse
¿Cómo inscribirse al curso de emprendimiento digital del SENA?
La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial del SENA, Betowa.
Este es el paso a paso:
- Ingrese a: https://betowa.sena.edu.co
- En la barra de búsqueda escriba ‘Emprendimiento Digital’.
- Aplique el filtro de ‘Modalidad: Virtual’.
- Seleccione el nivel Complementaria virtual.
- Revise los detalles del programa y haga clic en ‘Inscribirme’.
Según el manual de usuario de la plataforma Betowa, es posible combinar filtros por modalidad, nivel de formación y duración para refinar la búsqueda y encontrar el programa de manera más precisa.
¿Qué modalidad y duración tiene el curso de emprendimiento digital del SENA?
De acuerdo con la clasificación de la plataforma, los cursos complementarios virtuales se desarrollan de manera remota y permiten flexibilidad horaria. La carga académica de este programa es de 48 horas, organizadas en actividades y contenidos digitales.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio