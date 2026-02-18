Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 feb 2026 Actualizado 03:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Educación

Curso virtual de Emprendimiento Digital del SENA: así puede inscribirse GRATIS

Personas mayores de 14 años pueden acceder a esta formación de 48 horas sobre emprendimiento, ecosistema digital y cuarta revolución industrial. Le explicamos cómo postularse.

Imagen de referencia, foto Getty images y lodo del SENA

Imagen de referencia, foto Getty images y lodo del SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje,(SENA), tiene abiertas las inscripciones para el curso Emprendimiento Digital, un programa complementario virtual de 48 horas dirigido a personas mayores de 14 años que quieran fortalecer sus habilidades para crear y estructurar ideas de negocio en entornos digitales.

La formación es gratuita, se desarrolla en modalidad virtual y está orientada a bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales de cualquier área del conocimiento.

Le puede interesar: Curso virtual de Cocina Internacional del SENA GRATIS: requisitos y cómo inscribirse

¿En qué consiste el curso de emprendimiento digital del SENA?

El programa tiene una duración de 48 horas y pertenece al nivel de Complementaria virtual, es decir, un curso corto que certifica competencias específicas, pero no conduce a título técnico o tecnológico.

El objetivo principal es fomentar la cultura emprendedora según las habilidades y competencias personales, con enfoque en tecnologías emergentes y transformación digital.

Entre los contenidos se encuentran:

  • Conceptos de emprendimiento y perfil del emprendedor.
  • Responsabilidad emprendedora y habilidades del siglo XXI (postulados Unesco).
  • Tecnologías emergentes y ecosistema digital.
  • Cuarta revolución industrial, redes 5G e IoT.
  • Realidad virtual y aumentada.
  • Domótica y drones (simulación).
  • Bancarización y monedas electrónicas.
  • Planificación tecnológica e integración digital.
  • Idea de negocio y modelo Lienzo Canvas.
  • Mapa de actores y plan de acción.
  • Prototipos y técnicas de presentación.

También le puede interesar: SENA lanza certificación GRATUITA para mujeres trabajadoras: fechas, requisitos y cómo inscribirse

¿Quiénes pueden inscribirse al curso de emprendimiento digital del SENA?

  • Personas mayores de 14 años.
  • Bachilleres.
  • Técnicos, tecnólogos o profesionales de cualquier núcleo básico de conocimiento.

El curso está dirigido a quienes quieran estructurar proyectos digitales, fortalecer ideas de negocio o actualizar conocimientos en innovación tecnológica.

¿Qué habilidades desarrollará?

Según el portal web Betowa, al finalizar el programa el aprendiz podrá:

  • Identificar oportunidades en el entorno digital.
  • Formular ideas de negocio con herramientas como el Lienzo Canvas.
  • Diseñar planes de acción con enfoque tecnológico.
  • Comprender conceptos clave de la economía digital y tecnologías emergentes.
  • Presentar proyectos de manera estructurada y estratégica.

Lea también: Bogotá abrió más de 2.700 vacantes de trabajo: perfiles y paso a paso para postularse

¿Cómo inscribirse al curso de emprendimiento digital del SENA?

La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial del SENA, Betowa.

Este es el paso a paso:

  1. Ingrese a: https://betowa.sena.edu.co
  2. En la barra de búsqueda escriba ‘Emprendimiento Digital’.
  3. Aplique el filtro de ‘Modalidad: Virtual’.
  4. Seleccione el nivel Complementaria virtual.
  5. Revise los detalles del programa y haga clic en ‘Inscribirme’.

Según el manual de usuario de la plataforma Betowa, es posible combinar filtros por modalidad, nivel de formación y duración para refinar la búsqueda y encontrar el programa de manera más precisa.

¿Qué modalidad y duración tiene el curso de emprendimiento digital del SENA?

De acuerdo con la clasificación de la plataforma, los cursos complementarios virtuales se desarrollan de manera remota y permiten flexibilidad horaria. La carga académica de este programa es de 48 horas, organizadas en actividades y contenidos digitales.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir