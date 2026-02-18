Curso virtual de Emprendimiento Digital del SENA: así puede inscribirse GRATIS

Imagen de referencia, foto Getty images y lodo del SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje,(SENA), tiene abiertas las inscripciones para el curso Emprendimiento Digital, un programa complementario virtual de 48 horas dirigido a personas mayores de 14 años que quieran fortalecer sus habilidades para crear y estructurar ideas de negocio en entornos digitales.

La formación es gratuita, se desarrolla en modalidad virtual y está orientada a bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales de cualquier área del conocimiento.

¿En qué consiste el curso de emprendimiento digital del SENA?

El programa tiene una duración de 48 horas y pertenece al nivel de Complementaria virtual, es decir, un curso corto que certifica competencias específicas, pero no conduce a título técnico o tecnológico.

El objetivo principal es fomentar la cultura emprendedora según las habilidades y competencias personales, con enfoque en tecnologías emergentes y transformación digital.

Entre los contenidos se encuentran:

Conceptos de emprendimiento y perfil del emprendedor.

Responsabilidad emprendedora y habilidades del siglo XXI (postulados Unesco).

Tecnologías emergentes y ecosistema digital.

Cuarta revolución industrial, redes 5G e IoT.

Realidad virtual y aumentada.

Domótica y drones (simulación).

Bancarización y monedas electrónicas.

Planificación tecnológica e integración digital.

Idea de negocio y modelo Lienzo Canvas.

Mapa de actores y plan de acción.

Prototipos y técnicas de presentación.

¿Quiénes pueden inscribirse al curso de emprendimiento digital del SENA?

Personas mayores de 14 años.

Bachilleres.

Técnicos, tecnólogos o profesionales de cualquier núcleo básico de conocimiento.

El curso está dirigido a quienes quieran estructurar proyectos digitales, fortalecer ideas de negocio o actualizar conocimientos en innovación tecnológica.

¿Qué habilidades desarrollará?

Según el portal web Betowa, al finalizar el programa el aprendiz podrá:

Identificar oportunidades en el entorno digital.

Formular ideas de negocio con herramientas como el Lienzo Canvas.

Diseñar planes de acción con enfoque tecnológico.

Comprender conceptos clave de la economía digital y tecnologías emergentes.

Presentar proyectos de manera estructurada y estratégica.

¿Cómo inscribirse al curso de emprendimiento digital del SENA?

La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial del SENA, Betowa.

Este es el paso a paso:

Ingrese a: https://betowa.sena.edu.co En la barra de búsqueda escriba ‘Emprendimiento Digital’. Aplique el filtro de ‘Modalidad: Virtual’. Seleccione el nivel Complementaria virtual. Revise los detalles del programa y haga clic en ‘Inscribirme’.

Según el manual de usuario de la plataforma Betowa, es posible combinar filtros por modalidad, nivel de formación y duración para refinar la búsqueda y encontrar el programa de manera más precisa.

¿Qué modalidad y duración tiene el curso de emprendimiento digital del SENA?

De acuerdo con la clasificación de la plataforma, los cursos complementarios virtuales se desarrollan de manera remota y permiten flexibilidad horaria. La carga académica de este programa es de 48 horas, organizadas en actividades y contenidos digitales.

