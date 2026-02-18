Curso virtual de Cocina Internacional del SENA GRATIS: requisitos y cómo inscribirse
Le contamos los requisitos y el paso a paso para registrarse en la plataforma Betowa.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tiene abierta la inscripción para el curso Cocina Internacional, un programa complementario virtual de 40 horas dirigido a personas mayores de 14 años interesadas en fortalecer sus conocimientos gastronómicos desde casa.
La formación es 100 % virtual y permite desarrollar competencias para la preparación de alimentos según la solicitud del cliente, abordando técnicas y conceptos de distintas regiones del mundo.
¿En qué consiste el curso de cocina internacional del SENA?
El programa tiene una duración de 40 horas y hace parte de la oferta complementaria virtual del SENA, lo que significa que es un curso corto orientado a actualizar o fortalecer habilidades específicas.
Durante la formación, los participantes abordarán:
- Conceptos y generalidades de la cocina.
- Manejo de equipos y herramientas.
- Cocina del continente americano.
- Cocina mediterránea, árabe y oriental.
Al finalizar, el aprendiz obtiene certificación por parte del SENA.
¿Quiénes pueden inscribirse al curso de gastronomía internacional del SENA?
- Personas mayores de 14 años.
- Interesados en gastronomía o en fortalecer competencias culinarias.
- Quienes cuenten con acceso a internet y manejo básico de herramientas digitales.
Requisitos necesarios para realizar el curso:
- Manejo básico de correo electrónico.
- Uso de chats y herramientas de mensajería.
- Conocimientos básicos en procesadores de texto, hojas de cálculo y software de presentaciones.
- Navegación en internet y uso de navegadores web.
La formación se desarrolla en modalidad virtual, lo que permite flexibilidad horaria.
¿Cómo inscribirse al curso de gastronomía internacional del SENA?
La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial del SENA, denominada Betowa.
Paso a paso:
- Ingrese a: https://betowa.sena.edu.co
- Use la barra de búsqueda y escriba ‘Cocina Internacional’.
- Aplique el filtro de Modalidad: Virtual.
- Seleccione el nivel de formación Complementaria virtual.
- Revise la información del programa y haga clic en ‘inscribirse’.
La plataforma permite aplicar filtros por modalidad, nivel de formación, duración y área del conocimiento para facilitar la búsqueda.
¿Qué modalidad y nivel tiene el curso de gastronomía del SENA?
Según el manual de usuario de Betowa, los cursos complementarios virtuales son programas cortos que no conducen a título técnico o tecnológico, pero sí certifican la competencia adquirida.
En este caso, el curso pertenece a la modalidad virtual, lo que significa que el aprendizaje se realiza de manera remota a través de entornos digitales, sin necesidad de asistir a un centro de formación.
El curso de Cocina Internacional representa una oportunidad para quienes buscan ampliar sus conocimientos gastronómicos, mejorar su perfil laboral o emprender en el sector de alimentos, con el respaldo del SENA y sin ningún costo.
