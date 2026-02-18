Curso virtual de Cocina Internacional del SENA GRATIS: requisitos y cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tiene abierta la inscripción para el curso Cocina Internacional, un programa complementario virtual de 40 horas dirigido a personas mayores de 14 años interesadas en fortalecer sus conocimientos gastronómicos desde casa.

La formación es 100 % virtual y permite desarrollar competencias para la preparación de alimentos según la solicitud del cliente, abordando técnicas y conceptos de distintas regiones del mundo.

¿En qué consiste el curso de cocina internacional del SENA?

El programa tiene una duración de 40 horas y hace parte de la oferta complementaria virtual del SENA, lo que significa que es un curso corto orientado a actualizar o fortalecer habilidades específicas.

Durante la formación, los participantes abordarán:

Conceptos y generalidades de la cocina. Manejo de equipos y herramientas. Cocina del continente americano. Cocina mediterránea, árabe y oriental.

Al finalizar, el aprendiz obtiene certificación por parte del SENA.

¿Quiénes pueden inscribirse al curso de gastronomía internacional del SENA?

Personas mayores de 14 años.

Interesados en gastronomía o en fortalecer competencias culinarias.

Quienes cuenten con acceso a internet y manejo básico de herramientas digitales.

Requisitos necesarios para realizar el curso:

Manejo básico de correo electrónico.

Uso de chats y herramientas de mensajería.

Conocimientos básicos en procesadores de texto, hojas de cálculo y software de presentaciones.

Navegación en internet y uso de navegadores web.

La formación se desarrolla en modalidad virtual, lo que permite flexibilidad horaria.

¿Cómo inscribirse al curso de gastronomía internacional del SENA?

La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial del SENA, denominada Betowa.

Paso a paso:

Ingrese a: https://betowa.sena.edu.co Use la barra de búsqueda y escriba ‘Cocina Internacional’. Aplique el filtro de Modalidad: Virtual. Seleccione el nivel de formación Complementaria virtual. Revise la información del programa y haga clic en ‘inscribirse’.

La plataforma permite aplicar filtros por modalidad, nivel de formación, duración y área del conocimiento para facilitar la búsqueda.

¿Qué modalidad y nivel tiene el curso de gastronomía del SENA?

Según el manual de usuario de Betowa, los cursos complementarios virtuales son programas cortos que no conducen a título técnico o tecnológico, pero sí certifican la competencia adquirida.

En este caso, el curso pertenece a la modalidad virtual, lo que significa que el aprendizaje se realiza de manera remota a través de entornos digitales, sin necesidad de asistir a un centro de formación.

El curso de Cocina Internacional representa una oportunidad para quienes buscan ampliar sus conocimientos gastronómicos, mejorar su perfil laboral o emprender en el sector de alimentos, con el respaldo del SENA y sin ningún costo.

