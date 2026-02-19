SENA ofrece 30 mil cupos para Formación Virtual: conozca cómo acceder en Bolívar

Miles de personas en Bolívar, el resto de Colombia y en el exterior podrán acceder en 2026 a formación gratuita, flexible y de calidad gracias a la Primera Oferta de Formación Titulada Virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una iniciativa que amplía el acceso a la educación y fortalece las competencias para el trabajo en sectores estratégicos de la economía.

La oferta contempla programas en los niveles Técnico y Tecnólogo, con más de 30.000 cupos disponibles, orientados a sectores estratégicos como tecnología, comercio, servicios, logística, finanzas, marketing digital, industria creativa y gestión empresarial.

“Esta convocatoria ofrece programas como: Análisis y Desarrollo de Software y nuevos programas como Gestión en Finanzas y Análisis de datos. Solo debes ingresar y registrarte en betowa.sena.edu.co hasta este lunes 23 de febrero. Recuerda es una formación gratuita al alcance de todos los colombianos”. Afirmó, Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional del SENA.

La convocatoria está dirigida a la comunidad en general y a diversos grupos poblacionales, incluyendo campesinos, personas con discapacidad, comunidades NARP, indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres, bajo un enfoque de inclusión y equidad.

En esta oportunidad, podrán postularse colombianas y colombianos sin importar su lugar de residencia, así como ciudadanos extranjeros con situación migratoria definida o con documento de identificación emitido en Colombia. Las inscripciones estarán abiertas hasta este lunes 23 de febrero a través de la plataforma betowa.sena.edu.co, sección Virtual.

Esta modalidad de formación no tiene horarios fijos, lo que permite a los aprendices organizar su tiempo de acuerdo con sus responsabilidades, siempre cumpliendo con las actividades y entregas académicas establecidas.

Con la primera convocatoria de Formación Virtual titulada en 2026, el SENA reafirma su compromiso con una educación incluyente y pertinente, que abre nuevas oportunidades de aprendizaje, certificación gratuita y desarrollo para miles de personas.