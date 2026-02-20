Hay vacantes después de la ‘Megaferia de empleo’ en Bogotá: conozca cómo y dónde aplicar

Imagen de referencia, foto Getty images y lo de la alcaldía de Bogotá

Quienes no lograron asistir a la ‘Megaferia de Empleo’ realizada en Corferias todavía pueden acceder a oportunidades laborales. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) informó que, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, se ofertarán las vacantes que no fueron ocupadas durante la jornada masiva.

Más de 18.000 personas participaron en la feria, pero algunos cargos quedaron disponibles, por lo que la entidad habilitó atención presencial en distintos puntos de la ciudad.

¿Dónde puede postularse a las vacantes de empleo en Bogotá?

Las personas interesadas pueden acercarse con su hoja de vida actualizada a los siguientes puntos:

Sede principal : carrera 13 #27-00, Edificio Bochica, Local 12 (Centro Internacional).

: carrera 13 #27-00, Edificio Bochica, Local 12 (Centro Internacional). Quiosco de Usaquén : calle 165 #7-38.

: calle 165 #7-38. Quiosco de Ciudad Bolívar : calle 68D Bis A sur #49F-70.

: calle 68D Bis A sur #49F-70. Quiosco de San Cristóbal : avenida Primero de Mayo #01-40 sur.

: avenida Primero de Mayo #01-40 sur. Quiosco de Rafael Uribe Uribe : calle 32 sur #23-62.

: calle 32 sur #23-62. Quiosco de Kennedy: transversal 78K #41A-04 sur.

¿Qué es el programa ‘Talento Capital’ de Bogotá?

La estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), conecta a personas que buscan empleo con empresas que requieren talento humano.

Además de las vacantes que quedaron disponibles tras la Megaferia, se seguirán abriendo nuevas convocatorias laborales.

La entidad hace hincapié que al momento de realizar el proceso evitar intermediarios para no caer en posibles estafas.

Las autoridades reiteraron que para acceder a las vacantes:

No se requieren intermediarios.

No se deben realizar pagos de ningún tipo.

Todos los procesos son gratuitos y se realizan directamente con la Agencia Distrital de Empleo.

¿Cómo enterarse de nuevas convocatorias que realiza el distrito?

Las personas interesadas pueden consultar nuevas ofertas laborales y consejos para procesos de selección a través de:

La sección ‘ Trabajo sí hay en Bogotá ’ en el Portal Bogotá.

’ en el Portal Bogotá. El canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde se publican convocatorias y recomendaciones para mejorar la hoja de vida.

La invitación es a mantener actualizada la información personal y postularse únicamente por los canales oficiales que dispone la Alcaldía de Bogotá.

