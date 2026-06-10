¿La Inteligencia Artificial reemplazaría a las agencias de viajes? ANATO hace un análisis

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), destacó en un informe que a pesar de que millones de personas recurren a herramientas digitales e inteligencia artificial para buscar destinos para viajar, comparar precios, encontrar recomendaciones y construir itinerarios en cuestión de minutos, las agencias de viajes desempeñan un papel fundamental dentro de la industria turística.

La entidad destacó cómo las nuevas tendencias del mercado están impulsando una mayor personalización de los servicios turísticos, sin que esto signifique el reemplazo de la asesoría humana.

De acuerdo con datos citados por el gremio, el turismo mundial atraviesa una etapa conocida como la “Era del Tú”, una tendencia que refleja el interés creciente de los viajeros por recibir experiencias diseñadas específicamente para sus gustos, necesidades y expectativas.

Según las cifras actualmente, el 74 % de los viajeros a nivel global espera que los servicios turísticos se adapten a sus preferencias individuales. Esto significa que los turistas ya no buscan únicamente comprar un tiquete o reservar un hotel, sino vivir experiencias ajustadas a sus intereses, presupuesto, estilo de viaje y necesidades particulares.

El papel de la inteligencia artificial

Según la información recopilada por ANATO, el uso de inteligencia artificial generativa para construir itinerarios de viaje aumentó un 64 % en un año, al pasar de una adopción del 11 % al 18 % entre los consumidores.

La tecnología permite ahorrar tiempo, comparar múltiples opciones en pocos segundos y obtener sugerencias personalizadas.

Sin embargo, el gremio advierte que la gran cantidad de información disponible también puede generar dudas, confusión o dificultades al momento de tomar decisiones.

Para ANATO, el crecimiento de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial no disminuye la importancia de las agencias de viajes. Por el contrario, considera que hace más necesaria la orientación profesional en un entorno donde los viajeros tienen acceso a una oferta cada vez más amplia y compleja.

Mientras las herramientas tecnológicas pueden sugerir destinos o recomendar actividades, las agencias aportan experiencia, conocimiento del mercado y capacidad para resolver situaciones que una plataforma automatizada no siempre puede manejar.

Desde la verificación de la calidad de los servicios hasta la coordinación entre aerolíneas, hoteles, operadores turísticos y aseguradoras, las agencias continúan siendo un puente entre el viajero y los distintos actores de la cadena turística.

Además, desempeñan un papel importante cuando surgen imprevistos como cancelaciones, cambios de itinerario, problemas con reservas o situaciones de emergencia durante un viaje.

Un sector que busca combinar tecnología y atención humana

La presidente ejecutiva de ANATO, Paula Cortés Calle, señaló que la asesoría especializada se ha convertido en un elemento diferenciador en una época marcada por el exceso de información y la necesidad de respuestas rápidas y confiables.

La evolución de la tecnología también está transformando las expectativas de quienes viajan. Los turistas buscan cada vez más flexibilidad, experiencias únicas y servicios que respondan a sus intereses específicos.

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En este contexto, la inteligencia artificial se perfila como una herramienta útil para recopilar información, identificar tendencias y mejorar la experiencia del usuario. Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantiza que un viaje sea exitoso.

Para la entidad, mientras la tecnología permite agilizar procesos y personalizar recomendaciones, las agencias aportan criterio profesional, conocimiento del destino y acompañamiento permanente.