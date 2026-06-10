Federación Internacional de Diabetes advierte que en 30 años los casos aumentarían a 5 millones

Preocupación por casos de diabetes en Risaralda - Foto: Colprensa / Julian David Sierra

De acuerdo con datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID), la diabetes Tipo 2 se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública en Colombia.

Aunque durante años la atención médica se enfocó principalmente en controlar los niveles de glucosa, hoy el manejo de esta enfermedad está cambiando debido al aumento de casos y al conocimiento que existe sobre sus efectos en diferentes órganos del cuerpo.

Según la FID, cerca de 4 millones de personas viven actualmente con diabetes Tipo 2 en el país. Sin embargo, las proyecciones muestran que si no se fortalecen las estrategias de prevención, detección y tratamiento, para el año 2050 la cifra podría superar los 5 millones de pacientes.

Los retos del sistema frente a la enfermedad

La federación advierte que, aproximadamente 8 de cada 100 personas viven con diabetes y cerca de la mitad de ellas no lo sabe. Esto significa que miles de colombianos podrían estar conviviendo con la enfermedad sin recibir atención médica, mientras el daño avanza silenciosamente en su organismo.

Cuando la diabetes no se detecta a tiempo, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas renales, alteraciones en la visión y otras complicaciones que pueden afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

¿Cuál es la solución?

Frente a ello, se ha comenzado a modificar la manera en que abordan la enfermedad.

Carlos de la Riva, Gerente General de la compañía de medicamentos Lilly, afirma que “Ya no se trata solo controlar la glucosa, sino de entender la enfermedad de manera integral, anticiparse a las condiciones y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta condición. En Lilly estamos enfocados en desarrollar soluciones que respondan a esa realidad.”

En ese sentido, hay que tener en cuenta que la diabetes está relacionada con otras condiciones que puede agravar el estado del paciente, por eso, según Lilly, la atención médica integral incorpora factores como la salud del corazón, el funcionamiento de los riñones y el control del peso corporal en el proceso de detección.

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Según la compañía, hoy existen tratamientos que buscan actuar sobre varios factores de riesgo al mismo tiempo, permitiendo un manejo más completo de la enfermedad y una mejores condiciones de vida para quienes la padecen.

Además, la diabetes puede afectar la productividad laboral y la calidad de vida de las familias, especialmente cuando las complicaciones aparecen en edades tempranas o cuando la enfermedad no recibe el manejo adecuado.

Por esta razón, los expertos insisten en que identificar la enfermedad en sus primeras etapas permite iniciar tratamientos oportunos y reducir considerablemente el riesgo de complicaciones graves en el futuro.

¿Cómo se puede identificar?

Cabe recordar que según un informe del National Institutes of Health, tanto la diabetes tipo 1 y 2, pueden iniciar en la niñez o en la edad adulta, pero el tipo 2 es más común en adultos mayores.

Lo síntomas principales son necesidad frecuente de orinar, sed inusual, fatiga y dificultad para enfocar la visión. Por esta razón se hace énfasis en los controles médicos para poder identificarlo a tiempo.