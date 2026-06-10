Gloria Arizabaleta, la representante que puso en el centro del debate la continuidad de Petro

Denuncia por prevaricato a Gloria Arizabaleta tras ordenar suspensión a presidente Petro de su cargo

La representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta, actual investigadora coordinadora de la Comisión de Acusación, se encuentra en el centro del debate político tras impulsar la suspensión de oficio del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

Gloria Elena Arizabaleta nació en Cali en 1968. Es abogada de la Universidad San Buenaventura, especialista en derecho penal, derechos humanos y gerencia en salud, además de magíster en derecho.

Su trayectoria profesional ha estado ligada al sector judicial. Entre 2014 y 2021 ocupó cargos directivos en la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, luego de desempeñarse como fiscal delegada en diferentes procesos.

En 2022 llegó a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

Inicialmente hizo parte de la lista del Pacto Histórico y posteriormente se vinculó al partido Fuerza de la Paz, colectividad liderada por su exesposo, el exsenador, exembajador y excandidato presidencial Roy Barreras.

Desde 2023 integra la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, instancia encargada de conocer procesos contra altos dignatarios del Estado, incluido el presidente de la República.

Su nombre tomó especial relevancia nacional luego de promover la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, una actuación que abrió un intenso debate sobre los alcances de la Comisión de Acusación y las facultades de sus investigadores frente al jefe de Estado.