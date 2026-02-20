¿Trabaja en comercio informal o popular? Puede certificar su experiencia laboral con el SENA

Imagen de referencia, foto Getty images y logo del SENA

La Estrategia ‘Full Popular’ llegó a la bodega 29 de Corabastos para impulsar la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL). Comerciantes validaron su experiencia y fortalecieron sus negocios sin costo.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en articulación con la Corabastos, inició el proceso de certificación en la bodega 29 La Reina, donde funcionarios recorrieron local por local invitando a tenderos, comerciantes y emprendedores a acreditar formalmente los conocimientos adquiridos durante años de trabajo.

¿En qué consiste la certificación de comerciantes de Corabastos del SENA?

Durante el 17 y 18 de febrero se evaluaron dos normas de competencia:

Venta de productos y servicios según necesidades del cliente.

Gestión de clientes de acuerdo con técnicas de portafolio.

La entidad aclara que el proceso no es un curso de formación, sino una evaluación que reconoce la experiencia laboral adquirida de manera empírica.

Gloria Alarcón Blanco, comerciante de frutas desde hace veinte años en Corabastos, ya vivió el proceso y asegura que tuvo un impacto positivo en su negocio familiar.

“Aprendí a ser más amable con la clientela y a vender lo que el cliente necesite, no lo que uno le quiera vender”, afirmó. Además, destacó que la certificación no tuvo ningún costo.

¿Cómo participar en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA?

Para acceder al proceso, los interesados deben:

Presentar documento de identidad.

Acreditar mínimo seis meses de experiencia laboral.

Funcionarios de la Regional D. C. recorrieron los pasillos explicando el proceso y recolectando la documentación necesaria sin instalar un punto fijo, con el fin de no afectar la dinámica comercial.

¿Cuánto tarda el proceso de certificación de la estrategia ‘Full Popular’ del SENA?

Según explicó Juan Carlos Mendoza, evaluador de competencias laborales, el procedimiento incluye:

Entrevista.

Recolección de evidencias de conocimiento.

Evaluación del desempeño.

Revisión de productos o resultados del trabajo.

El proceso puede tardar aproximadamente un mes hasta la certificación final.

La Estrategia ‘Full Popular’ busca reconocer la experiencia de quienes integran la economía popular y facilitar su acceso a los servicios institucionales.

Con esta iniciativa, el SENA pretende fortalecer micronegocios y pequeñas empresas familiares, ampliando el acceso a programas con enfoque de justicia social, económica y ambiental.

