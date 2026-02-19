La estrategia @Medellín tiene 20 cursos gratuitos durante este 2026 para mayores de 15 años

Cursos virtuales de la Alcaldía de Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Agencia para la Educación Postsecundaria de Medellín, Sapiencia, puso en marcha la estrategia de formación virtual sin costo e inscripciones permanentes para quienes quieran aplicar durante este 2026.

En este tipo de formación podrán inscribirse personas mayores de 15 años y sin límites de edad.

Según explicaron desde Sapiencia, el objetivo es “derribar las barreras de acceso a los procesos de formación continua”.

Para Salomón Cruz, director general de Sapiencia, “seguimos apostándole a una educación gratuita, flexible y disponible los 365 días del año, porque el conocimiento debe estar al alcance de todos y es que, en este 2026, contará con la inscripción permanente para que nuestros cursos virtuales y gratuitos estén disponibles para todos nuestros habitantes todo el año”.

Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que es una renovada oferta de cursos virtuales, sin costo, mediante la Ciudadela Digital @Medellín.

Evolución frente a los años anteriores

Como no ocurría antes, ahora los interesados podrán iniciar su proceso formativo en cualquier momento del año, sin requerir una fecha específica de convocatoria, lo que permite una mayor facilidad para comenzar y cursar las formaciones digitales.

Oferta enfocada para todos

Son en total 20 cursos, entre nuevos y otros rediseñados, dirigidos a los habitantes de Medellín desde los 15 años y sin límite de edad.

Entre las novedades se destacan contenidos en inteligencia artificial aplicada como asistente administrativo en el sector público y narrativas digitales para las industrias culturales, así como derechos de autor y propiedad intelectual para no abogados, entre otros.

Indicó Salomón Cruz que “los cursos son rediseñados, todos dirigidos a nuestros habitantes, una oferta que responde a las dinámicas académicas y laborales del distrito en áreas relacionadas con inteligencia artificial, producción musical, apreciación cinematográfica e inglés”.

Desde el gobierno distrital convocaron a las personas mayores de 15 años para que se inscriban en los cursos que responden a dinámicas académicas y laborales del Distrito de Medellín.

La Ciudadela Digital @Medellín es un campus virtual dinámico, una plataforma que incorpora el modelo de inscripción permanente y brinda mayor flexibilidad y autonomía a los usuarios durante todo el año.

Como novedad, los inscritos podrán crear su propio avatar y recorrer los distritos virtuales que integran educación, ciencia y tecnología, empleabilidad, entretenimiento e investigación, entre otros.

Capacidad de esta ciudadela virtual

La ciudadela cuenta con capacidad para atender hasta 50 mil personas conectadas simultáneamente.