Sacerdote y religiosas protagonizan discusión en el Alto de la Virgen, en Guarne

Medellín, Antioquia

Un debate se generó en redes sociales tras la circulación de un video en el que se observa al sacerdote Julián David Maldonado Montoya, de la Prelatura Apostólica Verbum Domini, sosteniendo una discusión con un grupo de religiosas y uniformados de la Policía en el sector del Alto de la Virgen, en Guarne, Oriente antioqueño.

El hecho ocurrió el domingo 15 de febrero, cuando el sacerdote presidía una eucaristía junto a feligreses que se habían desplazado desde Medellín. Según se observa en los videos difundidos, la ceremonia fue interrumpida por las religiosas y posteriormente por la Policía, quienes señalaron que el punto donde se encontraban correspondía a un predio privado.

Reclamos por uso de predio privado

De acuerdo con lo manifestado en el lugar, el argumento principal de las religiosas fue que el sector del Alto de la Virgen donde se desarrollaba la misa es propiedad privada, por lo que no estaba permitido realizar allí actividades sin autorización.

Además, indicaron que la comunidad del sacerdote no pertenece a la comunión romana, aunque se identifica como católica independiente, lo que habría generado mayor tensión en el intercambio.

En medio de la discusión, Maldonado Montoya expresó: “Estamos acá en el Alto de la Virgen, no nos dejan celebrar la eucaristía, entonces vamos a poner autoridades porque yo tengo todos mis papeles en regla, es que yo no soy ningún sacerdote falso”.

Intervención de la Policía

Ante el aumento del tono en la discusión, uno de los uniformados intervino y recomendó suspender la actividad en ese lugar para evitar mayores confrontaciones.

“Créame que así como usted le habla duro a la madre, yo también puedo hablar duro. Yo le digo algo de corazón: usted esto lo puede hacer en un recinto público, y lo que le están diciendo en este momento es que esto es privado. Si usted lo desea hacer en un sitio público, no hay problema”, manifestó el policía.

Tras esa intervención, el sacerdote accedió a retirarse junto a sus feligreses y continuar la celebración en otro espacio. Antes de irse, afirmó: “Eso es lo que predicamos, eso es lo que rezamos... Aquí no se trata de religiones, se trata de Cristo, y Cristo predicó en todas partes”.

Pronunciamiento posterior del sacerdote

En un video posterior, ya en Medellín, el sacerdote aseguró que estaba dispuesto a ofrecer disculpas por su tono durante la discusión, aunque reiteró que se sintió vulnerado.

“Si también tengo que pedir disculpas por mi exaltación y mi tono de voz, lo hago públicamente, pero di mi postura como sacerdote al sentirme atacado y vulnerable en mis derechos. Tuve desde las 11:30 de la mañana hasta casi las 3:00 de la tarde que nos vinimos, unos 10 policías y una monja detrás de nosotros. Defendí mi fe y eso es libertad de culto, es libertad en nuestro pensamiento religioso, pero vuelvo y digo: todos vamos al mismo Dios”, expresó.

El episodio ha generado opiniones divididas en redes sociales, donde algunos respaldan la posición del sacerdote invocando la libertad de culto, mientras otros consideran que en un predio privado se deben respetar las condiciones impuestas por sus propietarios.