Sapiencia anuncia nueva convocatoria de Matrícula Cero con 46 mil cupos para 2026 en Medellín

Medellín

Con una inversión superior a $37.000 millones, Sapiencia otorgará 46.667 beneficios para el pago de Matrícula Cero para el primer semestre de 2026.

La Alcaldía de Medellín informó que este aumento fue posible gracias a la modificación del Decreto 032 de 2023, que entró en vigencia este año y permitió sumar 4.000 cupos adicionales por semestre. La ampliación se logró mediante criterios más flexibles, nuevas fuentes de financiación y un enfoque centrado en las necesidades reales de los estudiantes, luego de un proceso de diálogo con las instituciones públicas y Sapiencia.

El director de Sapiencia, Salomón Cruz, indicó que este año se flexibilizaron las condiciones de la matrícula, teniendo en cuenta las realidades económicas y laborales de los estudiantes.

“Flexibilizamos tanto promedio académico como el número de créditos aprobados por semestre. Y la noticia más importante, si un estudiante con excelencia académica está estudiando en más de una institución de educación superior, otro programa, puede tener el apoyo de matrícula cero”, explicó el director.

El programa beneficia a estudiantes matriculados o admitidos en alguna de las ocho instituciones públicas de educación superior con sede en Medellín, entre ellas: ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Nacional sede Medellín.

Requisitos para acceder y renovar el beneficio

Para aplicar por primera vez, los aspirantes deben:

• Haber nacido o residido en Medellín durante al menos el último año.

• Matricular un mínimo de ocho créditos académicos.

• Diligenciar el formulario de caracterización disponible en sapiencia.gov.co.

Para renovar, los estudiantes deben:

• Haber aprobado al menos ocho créditos del periodo financiado.

• Matricular nuevamente un mínimo de ocho créditos.

• Mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.0.

• Seguir siendo estudiantes activos y completar de nuevo el formulario.

El formulario de caracterización estará disponible desde este 21 de noviembre hasta el 6 de febrero de 2026, a las 4:00 p. m.

Solo en 2025 se garantizaron 37.000 beneficios, con una inversión que supera los $50.000 millones. Para el cierre del cuatrienio, la meta es entregar 108.000 beneficios, por más de $240.000 millones, con el objetivo de facilitar el acceso, la permanencia y la graduación de miles de jóvenes en la ciudad.