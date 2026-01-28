La Alcaldía de Medellín dispuso de 2.500 cupos gratuitos para cursos en tecnología

Medellín

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Agencia de Formación Postsecundaria, Sapiencia, abrió las inscripciones para los interesados en aplicar a uno de los 2.500 cupos gratuitos en cursos de tecnología.

Estos cupos se logran gracias a la alianza entre la Alcaldía de Medellín y la multinacional en tecnología Oracle, una de las compañías más importantes en el mundo en servicios de nube e inteligencia artificial.

Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia, explicó que “queremos que más personas en Medellín se formen con estándares internacionales y accedan a habilidades que demanda la economía digital. Es una oportunidad para fortalecer el talento, impulsar el empleo y emprendimiento y seguir posicionando a la ciudad como referente en ciencia, tecnología e innovación”.

Para aquellas personas que se beneficien de estos cupos, la formación será virtual en su totalidad, mediante la plataforma Oracle MyLearn.

La convocatoria está abierta desde la Ciudadela Digital @Medellín de Sapiencia, y permite postularse a cualquiera de los 22 cursos de la iniciativa Skill Development Initiative de Oracle University.

¿Cómo es la formación?

Los que se inscriban podrán avanzar a su propio ritmo, tendrán disponibles rutas de aprendizaje flexibles y, al finalizar, presentarán los exámenes para obtener las certificaciones de industria con reconocimiento internacional, emitidas por Oracle University.

¿Qué beneficios hay?

Por ser una validación emitida por esta multinacional, actúa como un habilitador profesional en el sector tecnológico.

Según explicó el director de Sapiencia, “es el momento de aprender lo que está moviendo el mundo: la inteligencia artificial y ciberseguridad, computación en la nube, desarrollo de aplicaciones web, bases de datos y muchos más”.

La inversión total de esta alianza entre la Administración Distrital y Oracle es de 5 millones de dólares.

Los interesados pueden consultar todos los requisitos e inscribirse gratuitamente en arrobamedellin.edu.co.

Desde Sapiencia insistieron en que “contar con este respaldo oficial no solo acredita el dominio técnico en herramientas de vanguardia, sino que otorga a los beneficiarios una ventaja competitiva significativa en sus hojas de vida. Esta certificación se convierte en una llave de acceso para mejorar la empleabilidad y conectar con mejores ofertas laborales, permitiendo a los talentos locales proyectarse con solidez dentro del ecosistema digital”.

Matrícula Cero, otra convocatoria abierta

Desde Sapiencia recordaron que hasta el próximo 6 de febrero está abierta la convocatoria para acceder a los 46.667 cupos de Matrícula Cero que se tienen disponibles en la ciudad en los programas de educación superior de la red pública.

Los beneficiarios tendrán los recursos para el pago de matrícula y derechos complementarios en programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales.

La inversión que se tiene prevista en esta estrategia es de $37 mil millones, con un incremento de cobertura, incluidos 4 mil cupos adicionales por semestre.

Salomón Cruz Zirene indicó que “el propósito de Matrícula Cero es que más personas encuentren en la educación un camino para transformar sus vidas. Este programa fortalece las instituciones de educación superior públicas y garantiza que los estudiantes tengan las condiciones para acceder, permanecer y graduarse. Cada beneficio entregado es una oportunidad real para que más talento siga avanzando”.

Esta estrategia está dirigida a estudiantes matriculados o admitidos en las instituciones de educación superior públicas con sede en Medellín, como lo son ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, I.U. Digital de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

¿Cuáles son los requisitos?

Los aspirantes deben haber nacido en Medellín, o residir en esta ciudad durante el último año previo a la convocatoria, matricular como mínimo ocho créditos académicos y presentar la documentación requerida, según explicaron desde Sapiencia.