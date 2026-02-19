70 mil millones de pesos invertirá la gobernación de Antioquia en municipios con calamidad pública

Medellín

La Gobernación de Antioquia anunció que invertirá 70 mil millones de pesos en el plan para la estabilización de las diferentes localidades donde sus gobiernos locales requirieron declarar la calamidad pública, por las emergencias que generaron las precipitaciones de las semanas recientes.

De los recursos que invertirán, cerca de 11 mil millones de pesos se destinarán a kits de insumos y herramientas para la reactivación de varios sectores de la economía.

Acompañamiento a los municipios

Luego del encuentro con los mandatarios locales y funcionarios de estas trece localidades, se revisó la atención que se ha dado por la emergencia y las necesidades que tiene cada uno de los municipios.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo seguimiento a la situación actual de estos municipios y comenzó a estructurar con los mandatarios locales un plan de acción específico para la recuperación del territorio.

Desde Necoclí, en el Urabá antioqueño, el mandatario seccional indicó que “hoy tenemos cerca de 70 mil millones de pesos apropiados, listos para atender la estabilización que requiere lo que infortunadamente tomó lugar aquí; no solo en el componente de infraestructura vial, infraestructura educativa, de servicios públicos, en el componente económico con los productores del agro, turismo que lo perdieron, sino en el componente de erosión costera, bienestar animal y salud. Todo eso bordea los 70 mil millones de pesos y eso es la estabilización de la zona”.

13 mil familias damnificadas

Según el balance que ha entregado el gobierno seccional, son 13 mil familias las que han resultado afectadas por esta temporada de lluvias en las primeras semanas del año.

Para la atención de esta población, de manera inmediata, “la Gobernación con el apoyo de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y diferentes entidades, ha entregado a los consejos municipales de gestión del riesgo 17 mil 331 ayudas humanitarias, entre kit de alimentos, kit de aseo, kit de aseo infantil y colchonetas. El 87,8 % de esas ayudas se destinaron a 10 municipios de Urabá”, explicaron desde la administración departamental.

Plan de estabilización

Como parte de la estrategia de estabilización, se tiene previsto intervenir 13 vías secundarias y terciarias que están a cargo del departamento, con una extensión de 243 kilómetros.

En infraestructura vial se deben invertir 27 mil millones de pesos para garantizar la conectividad de las diferentes comunidades afectadas.

En el área de productividad, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, se requiere una inversión de 11 mil millones de pesos para la reactivación económica.

Esos recursos se invertirán en kits que incluyen insumos, herramientas y semillas y de esta manera se espera entregar mil kits para productores de plátano, 2 mil kits de seguridad alimentaria, 250 kits de acuicultura y apoyo a 350 emprendedores y comerciantes de playas y sitios turísticos.

Dijo la gobernación de Antioquia que “la estructuración de este plan en su primera fase incluye intervenciones en la infraestructura de las sedes educativas afectadas, restauración de servicios públicos, adquisición de kits veterinarios, estabilización en erosión costera”.

De esta manera se busca dar una respuesta a las necesidades que tienen las comunidades más afectadas y los municipios más golpeados por la temporada de lluvias, que obligan a una atención inmediata.