Avianca anuncia nueva ruta directa Medellín – Pasto con operación diaria

Medellín, Antioquia

La aerolínea Avianca anunció la salida a ventas de su nueva ruta directa entre Medellín y Pasto, una operación que busca fortalecer la conectividad regional y ampliar las opciones de viaje dentro del país.

La nueva conexión permitirá unir el noroccidente y el sur de Colombia con un vuelo diario, facilitando el acceso entre dos regiones con alta dinámica turística, cultural y empresarial.

Operación diaria desde finales de marzo

La ruta comenzará operaciones el 29 de marzo de 2026 y será operada en aviones de la familia Airbus A320, reconocidos por su eficiencia y capacidad en trayectos domésticos.

Los itinerarios establecidos son:

La ruta Medellín – Pasto (vuelo AV8466) saldrá a las 9:20 a. m. y llegará a las 10:40 a. m., con frecuencia diaria desde el 29 de marzo de 2026.

El vuelo Pasto – Medellín (AV8467) despegará a las 11:20 a. m. y arribará a las 12:40 p. m., también con operación diaria.

Estrategia de fortalecimiento de red doméstica

Con esta nueva conexión, Avianca amplía su red nacional y refuerza su presencia en rutas estratégicas que promueven la integración regional.

David Alemán, director de Ventas de Avianca para Colombia y Suramérica, señaló que la operación responde a la demanda de los viajeros:

“Seguimos trabajando para fortalecer la conectividad dentro de Colombia con rutas que responden a las necesidades reales de nuestros clientes. Medellín y Pasto son ciudades con un enorme valor cultural, social y económico, y esta nueva operación facilita que más personas puedan descubrir la diversidad de nuestro país”.

Tiquetes ya disponibles

Los pasajes ya están disponibles a través de avianca.com, la aplicación móvil de la aerolínea, el Contact Center, los puntos de venta físicos y las agencias de viaje.

La compañía indicó que esta nueva ruta hace parte de su estrategia para ofrecer más alternativas de movilidad aérea dentro del territorio nacional, priorizando la puntualidad, la seguridad y la posibilidad de que los pasajeros elijan cómo desean viajar.