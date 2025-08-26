Link para inscribirse al Pilar Solidario de adultos mayores: ¿Quiénes aplican a la renta básica?

Prosperidad Social anunció una nueva estrategia que estará enfocada en la búsqueda activa y la inscripción de personas mayores en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.

Afirmaron que este proceso marca el inicio de la transición hacia el Pilar Solidario, el nuevo programa que reemplazará a Colombia Mayor y que entregará una renta básica de $230.000 mensuales a más de 3,1 millones de adultos mayores en 2026.

Este mecanismo le permitirá a las personas que aún no están registradas o que necesitan poner al día su información personal para que puedan ser identificadas y contactadas por las autoridades, agilizando su inclusión en el programa y de esta forma garantizar que reciban oportunamente los beneficios correspondientes.

¿Qué es el pilar solidario?

Este es el componente central de la Reforma Pensional y espera garantizar una renta básica solidaria para todas las personas mayores que no tienen cobertura pensional. Además, por medio de este auxilio esperan alcanzar la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad en Colombia.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario?

Hombres a partir de los 65 años y mujeres desde los 60 años.

Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, que no tengan pensión.

Campesinos.

Indígenas, raizales, negros, afrocolombianos y rom.

Cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos.

¿Cómo inscribirse?

El proceso de selección se llevará a cabo mediante la búsqueda activa e inscripción, liderada por Prosperidad Social a través de las 35 gerencias regionales, en articulación con alcaldías municipales y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los equipos de la entidad recorrerán zonas rurales y apartadas del país para identificar, registrar y recopilar información clave sobre las condiciones de vida de las personas mayores.

Los interesados que cumplan con los requisitos deben:

Presentar su documento de identidad de forma presencial en las gerencias regionales de Prosperidad Social, en las oficinas del adulto mayor del municipio, en las ferias de servicios o en las brigadas móviles. Aquellas personas mayores que cumplan con los requisitos y no puedan trasladarse a los lugares establecidos por la entidad para inscribirse, pueden hacer una preinscripción para la actualización de los datos de contacto y ubicación, para que la entidad los ubique y atienda de manera efectiva durante el proceso. Esto lo puede realizarlo en el siguiente enlace: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433 Tenga en cuenta que una vez recopilada la información, la entidad realizará la verificación y validación de datos, y posteriormente se comunicarán los resultados y los pasos a seguir. ¡Ojo! Para quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar ninguno de estos procesos, ya que ya cuentan con sus datos.

Es importante destacar que el formulario no garantiza un cupo automático a el programa, pero le facilita a la entidad la verificación de requisitos y la posible inclusión en el programa para quienes lo necesitan.

