Gobierno pondrá tope a fondos de pensiones de 30% de inversión al exterior: 5 años para traer plata

Caracol Radio conoció en primicia que está listo el borrador de decreto con el que el Gobierno bajará el límite de las inversiones al extranjero que hacen los fondos privados de pensión.

Según conoció esta emisora, el proyecto de decreto que publicará el Gobierno para comentarios, para traer las inversiones de los fondos de pensiones al país, pretende limitar la inversión al exterior al 30% del dinero que administran (hoy el 49% de los recursos están fuera del país) y tendrán que traer ese dinero en un plazo máximo de 5 años.

No obstante, la meta del Gobierno es que eso pase en 3 años.

“Es un decreto racional, creo que le gustará a todo el mundo”, aseguraron fuentes que construyen el decreto.