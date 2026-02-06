Así puede saber dónde tiene sus cesantías con cédula: Link diferentes fondos y paso a paso explicado

Fórmula para calcular liquidación de cesantías e intereses, dependiendo el número de días trabajados // Caracol Radio

Las cesantías, según el Ministerio de Justicia, son prestaciones sociales que el empleador le paga al trabajador como forma de ahorro.

Es por eso que, año tras año, todos los trabajadores esperan ansiosamente este pago adicional. Sin embargo, es importante destacar que este solo lo recibirán siempre y cuando el contrato laboral no haya terminado antes de finalizar el año trabajado.

Según el Ministerio, el monto que debe recibir cada empleado corresponde a un mes de salario por año. No obstante, estas no son depositadas a su cuenta bancaria como sucede con el sueldo o con pagos extras como la prima de mitad y final de año.

No obstante, hay quienes reciben las cesantías y no saben dónde son depositadas.

Es por eso que Caracol Radio le cuenta el paso a paso para saber dónde tiene sus cesantías con cédula.

Existe un método al que todos los colombianos pueden tener acceso y que además es muy fácil de efectuar, se trata del Sistema Integrado de la Información de Protección Social, SISPRO, que en su Registro Único de Afiliados, RUAF, cuentan con unas bases de datos en un aplicativo donde es posible conocer donde tiene no solo sus cesantías, sino también sus pensiones, riesgos laborales, caja de compensación, entre otros.

¿Cómo saber dónde tiene sus cesantías con cédula?

Siga los pasos para consultar:

Ingrese en la página de SISPRO , haciendo CLIC AQUÍ.

, haciendo Elija entre Reporte Detallado , que le mostrará sus afiliaciones a detalle o Reporte Agrupados, donde podrá elegir el sistema exacto del que quiere información.

, que le mostrará sus afiliaciones a detalle o donde podrá elegir el sistema exacto del que quiere información. Deberá aceptar los términos y condiciones para continuar.

los términos y condiciones para continuar. Allí complete su información con los datos requeridos y oprima el botón “Consultar”.

Encontrará toda la información requerida, desde el fondo al que pertenece, cuando lleva en él, entre otra información de valor.

¿En qué casos se pueden retirar las cesantías?

Según lo estipulado por el Ministerio de Justicia, las cesantías pueden ser usadas para:

Educación.

Compra o remodelación de vivienda.

Cuando el trabajador se quede sin trabajo.

¿Cómo retirar las cesantías?

Tenga en cuenta que los requisitos pueden cambiar dependiendo las estipulaciones de cada fondo, sin embargo, el Ministerio de Justicia señala el debido paso a paso para presentar la solicitud parcial de retiro de las cesantías a los fondos administradores de cesantías.

1. El trabajador deberá presentar la solicitud de retiro parcial a su empleador indicando las razones del retiro parcial de las cesantías, es decir, debe señalar si lo hace por educación o por vivienda (compra o remodelaciones). Además, debe indicar el valor que desea retirar y anexar los soportes.

Si es para educación: Debe anexar la fotocopia de la matrícula o carta de aceptación de la institución educativa.

Debe anexar la fotocopia de la matrícula o carta de aceptación de la institución educativa. Si es para remodelación o compra de vivienda: Debe presentar contrato de la obra, certificado de libertad y tradición de la vivienda no mayor a 30 días.

2. Una vez que haya verificado que cumple con todos los requisitos establecidos (podrá conocerlos en la página web del fondo al que esté inscrito) para dicha solicitud, deberá presentarse ante el fondo de pensiones, junto con todos los documentos y la autorización para el retiro de cesantías.

3. El fondo de cesantías entrará a revisar la solicitud y en caso de requerir documentos le informará al trabajador para que complete toda la documentación.