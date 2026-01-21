El borrador de decreto que obliga a fondos de pensiones a traer al país $93 billones en 5 años

Como lo había anticipado Caracol Radio, el Gobierno publicó el borrador de decreto con el que obligará a los fondos privados de pensiones a traer $93 billones de pesos al país en los próximos cinco años para que los inviertan acá. Esto será gradual, por lo que inicialmente en tres años deben traer $ 75 billones.

Esto significa que el Gobierno limita al 30 % las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al exterior, mientras que hoy el 50% de los recursos están fuera del país. Es decir, en cinco años, deben traer el 20 % del dinero que tienen invertido en el extranjero.

En el documento se lee que “la evidencia empírica demuestra que el cumplimiento del límite propuesto es operativamente viable, sin necesidad de desinversiones abruptas, mediante la utilización de los flujos provenientes de nuevas cotizaciones y la gestión de los vencimientos naturales de los instrumentos actualmente invertidos en el exterior. Este enfoque mitiga riesgos financieros, preserva la rentabilidad del ahorro individual y evita disrupciones en los mercados”.

Esta había sido una petición del presidente Gustavo Petro, quien asegura que los fondos de pensiones deberían impulsar la economía del país con sus inversiones dentro de Colombia.

“Desde el punto de vista macroeconómico, los conceptos técnicos disponibles indican que la canalización gradual de recursos hacia sectores productivos intensivos en inversión, como infraestructura y construcción, puede generar impactos positivos sobre el crecimiento económico y el PIB potencial, contribuir a la reducción de presiones inflacionarias y facilitar una política monetaria menos restrictiva, sin comprometer la estabilidad cambiaria”, se lee en el borrador del documento.

Entretanto, el documento advierte que uno de los principales cuestionamientos frente a la adopción de un límite global a las inversiones en el exterior es su potencial impacto sobre la diversificación del portafolio y, por esa vía, sobre el perfil de riesgo y rentabilidad.

Pero señala que “dicho argumento no resulta fundado a la luz del marco normativo vigente y de los fundamentos técnicos de la gestión de portafolios”, remata.

¿Para qué se usará la plata que traerán los fondos de pensiones de nuevo al país?

En el borrador de decreto se señala que los recursos se usarán en infraestructura, movilidad, energía, transición energética y provisión de bienes públicos estratégicos.

“En particular, el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y sus actualizaciones, así como el portafolio identificado para el período 2026–2028 (aproximadamente $111,5 billones) y los Proyectos de Interés Nacional Estratégico con vigencias futuras aprobadas (cerca de $85 billones)”.

De hecho, el Gobierno creará un banco de proyectos para que en estos esté la inversión.

“El Ministerio de Hacienda podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo, cuyo desarrollo se materialice a través de cualquiera de los activos admisibles previstos en el régimen de inversión aplicable”, señala el documento.

