El anónimo sobre plan para atentar contra el presidente Petro no pasó por Transparencia: Idárraga
Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, habla sobre la carta con la que Presidencia notificó a Fiscalía del anónimo sobre presunto plan contra Gustavo Petro
Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, negó en 6AM W de Caracol Radio cualquier responsabilidad en la “desinformación” entregada al presidente Gustavo Petro sobre el supuesto plan para atentar contra su vida. El funcionario enfatizó que la comunicación anónima sobre un presunto plan no pasó por la Secretaría de Transparencia, ya que la correspondencia de Palacio de Nariño fue trasladada directamente a la Jefatura de Protección Presidencial, a cargo del general (r) Humberto Guatibonza.
Noticia en desarrollo
