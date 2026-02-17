Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 feb 2026 Actualizado 12:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

El anónimo sobre plan para atentar contra el presidente Petro no pasó por Transparencia: Idárraga

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, habla sobre la carta con la que Presidencia notificó a Fiscalía del anónimo sobre presunto plan contra Gustavo Petro

El anónimo sobre plan para atentar contra el presidente Petro no pasó por Transparencia: Idárraga

El anónimo sobre plan para atentar contra el presidente Petro no pasó por Transparencia: Idárraga

00:00:0034:26
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, negó en 6AM W de Caracol Radio cualquier responsabilidad en la “desinformación” entregada al presidente Gustavo Petro sobre el supuesto plan para atentar contra su vida. El funcionario enfatizó que la comunicación anónima sobre un presunto plan no pasó por la Secretaría de Transparencia, ya que la correspondencia de Palacio de Nariño fue trasladada directamente a la Jefatura de Protección Presidencial, a cargo del general (r) Humberto Guatibonza.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0034:26
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir