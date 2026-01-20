“No conozco nada de Pegasus y jamás lo he chuzado”: director de la UNP a MinJusticia

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, habló en los micrófonos de 6AM W en donde profundizó sobre sus señalamientos al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, luego de que comentó que el jefe de esa cartera podría estar siendo parte de que se busque una imputación en su contra en el caso de Miguel Uribe.

“También llegué a pensar que podría ser por alguna retaliación del doctor Andrés Idárraga, que anda diciendo que yo lo he chuzado. El doctor Idárraga siempre ha dicho que él tiene poder en la Fiscalía porque su esposa es la directora de Asuntos Internacionales”, afirmó.

Sin embargo, tras la entrevista de Rodríguez en Caracol Radio, la esposa del ministro Idárraga, Andrea del Pilar Verdugo, renunció al cargo.

Rodríguez dijo que él cree que hay dos razones por las cuales se le quiere involucrar en el caso de la UNP.

Según mencionó, la primera “la oposición al Gobierno que quiso endilgarle al presidente Gustavo Petro la responsabilidad de la muerte del doctor Miguel Uribe”.

Y segundo, el tema del ministro de Justicia.

¿Por qué señala al ministro de Justicia, Andrés Idárraga?

“Yo hablé del doctor Idárraga porque yo entiendo el trabajo de él, que es el tema de la transparencia, debe responder por la transparencia y él tiene sus investigaciones. Dentro de esas investigaciones, lo que entiendo, porque no conozco exactamente su agenda y su trabajo, es que está investigando algunas situaciones que se consideran irregulares en el Ministerio de Defensa o en las Fuerzas Militares. Y dentro de ello ha dicho que está siendo chuzado y que tiene el informe, o la percepción, de algunos peritos de que este sistema Pegasus está siendo utilizado contra él”.

Así, dijo: “Y sin ningún miramiento más, entonces me señala que yo también porque yo hablo mal de él. No conozco las investigaciones que está haciendo sobre el tema de las Fuerzas Militares o sobre el Ministerio de Defensa en concreto. No conozco nada sobre Pegasus y las chuzadas, la UNP no tiene nada nada que ver con eso. Pero sí yo conozco algunas cosas de algunas indelicadezas que ha cometido el señor y yo se las he comentado al presidente”.

De esta forma concluyó aseverando: “Jamás lo he chuzado, jamás hago escuchas”.

