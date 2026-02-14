“El país no necesita más odio”: gobernadora del Tolima sobre marchas por ‘frenazo’ al salario mínimo

Tolima

En desacuerdo se mostró la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, con las voces que convocan a movilizaciones sociales o un paro general por la suspensión del aumento al salario mínimo. Entre ellas, las principales centrales obreras del país o el presidente Gustavo Petro, quien invitó a los trabajadores a “expresarse sobre este tema”.

Según la mandataria seccional, dichas convocatorias podrían generar un nuevo estallido social como el del año 2021.

“El país no necesita más odio, polarización ni llamados a tomar las calles que puedan escalar en hechos de violencia, terrorismo y parálisis económica y social, con un nuevo estallido social”, acotó Matiz en su cuenta personal de X.

La gobernadora aprovechó para enviar un mensaje de respeto por la polémica decisión del Consejo de Estado, y expuso que se trata de una nueva oportunidad para que el Gobierno nacional defina un nuevo porcentaje de aumento.

“Debe tomarse con mesura y respeto institucional, sin afectar los ingresos de los trabajadores ni impulsar nuevas cargas que arruinen a pequeños famiempresarios y emprendedores con sobrecargas asfixiantes, que se traducen en despidos y más informalidad laboral”, manifestó.

Por último, la gobernadora lanzó dardos o pullas al gobierno del presidente Petro. “Necesitamos menos violencia política y más decisiones serias y técnicas que den equilibrio entre las necesidades sociales y la realidad económica”, dijo.

Por su parte, las centrales obreras en el Tolima permanecen expectantes a la fecha y hora definidas por las directivas nacionales para convocar a un paro nacional.