“El país no necesita más odio”: gobernadora del Tolima sobre marchas por ‘frenazo’ al salario mínimo
Ante una inminente convocatoria de paro nacional, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se mostró preocupada por la posibilidad de un nuevo estallido social.
Tolima
En desacuerdo se mostró la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, con las voces que convocan a movilizaciones sociales o un paro general por la suspensión del aumento al salario mínimo. Entre ellas, las principales centrales obreras del país o el presidente Gustavo Petro, quien invitó a los trabajadores a “expresarse sobre este tema”.
Según la mandataria seccional, dichas convocatorias podrían generar un nuevo estallido social como el del año 2021.
“El país no necesita más odio, polarización ni llamados a tomar las calles que puedan escalar en hechos de violencia, terrorismo y parálisis económica y social, con un nuevo estallido social”, acotó Matiz en su cuenta personal de X.
La gobernadora aprovechó para enviar un mensaje de respeto por la polémica decisión del Consejo de Estado, y expuso que se trata de una nueva oportunidad para que el Gobierno nacional defina un nuevo porcentaje de aumento.
“Debe tomarse con mesura y respeto institucional, sin afectar los ingresos de los trabajadores ni impulsar nuevas cargas que arruinen a pequeños famiempresarios y emprendedores con sobrecargas asfixiantes, que se traducen en despidos y más informalidad laboral”, manifestó.
Por último, la gobernadora lanzó dardos o pullas al gobierno del presidente Petro. “Necesitamos menos violencia política y más decisiones serias y técnicas que den equilibrio entre las necesidades sociales y la realidad económica”, dijo.
Por su parte, las centrales obreras en el Tolima permanecen expectantes a la fecha y hora definidas por las directivas nacionales para convocar a un paro nacional.