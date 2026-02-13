Proponen que se mantenga incremento del 23% del salario mínimo, pero se bajen impuestos a empresas

El precandidato advirtió que el país podría enfrentar un racionamiento eléctrico en 2027 si no corrige el rumbo energético. | Foto: Caracol Radio

El precandidato de la Gran Consulta por Colombia, Mauricio Cárdenas, propuso mantener el incremento del 23% del salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado lo suspendiera.

Pero, planteó compensar a las empresas bajándoles la carga tributaria y los impuestos, para que puedan pagar el nuevo salario.

“Le propongo a los miembros de la Gran Consulta por Colombia, a los nueve candidatos, que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo, pero que al mismo tiempo defendamos a los empresarios”, dijo Cárdenas.