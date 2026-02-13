Hable con elPrograma

Proponen que se mantenga incremento del 23% del salario mínimo, pero se bajen impuestos a empresas

Así lo propuso el candidato Mauricio Cárdenas de La Gran Consulta por Colombia.

El precandidato advirtió que el país podría enfrentar un racionamiento eléctrico en 2027 si no corrige el rumbo energético. | Foto: Caracol Radio

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

El precandidato de la Gran Consulta por Colombia, Mauricio Cárdenas, propuso mantener el incremento del 23% del salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado lo suspendiera.

Pero, planteó compensar a las empresas bajándoles la carga tributaria y los impuestos, para que puedan pagar el nuevo salario.

“Le propongo a los miembros de la Gran Consulta por Colombia, a los nueve candidatos, que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo, pero que al mismo tiempo defendamos a los empresarios”, dijo Cárdenas.

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

