Proponen que se mantenga incremento del 23% del salario mínimo, pero se bajen impuestos a empresas
Así lo propuso el candidato Mauricio Cárdenas de La Gran Consulta por Colombia.
El precandidato de la Gran Consulta por Colombia, Mauricio Cárdenas, propuso mantener el incremento del 23% del salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado lo suspendiera.
Pero, planteó compensar a las empresas bajándoles la carga tributaria y los impuestos, para que puedan pagar el nuevo salario.
“Le propongo a los miembros de la Gran Consulta por Colombia, a los nueve candidatos, que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo, pero que al mismo tiempo defendamos a los empresarios”, dijo Cárdenas.
Laura Daniela Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...