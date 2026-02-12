Dieron de baja a alias ‘Venezuela’, responsable de asesinar a policías en Amalfi y Anorí, Antioquia

Helicóptero de la Policía Nacional cayó en Amalfi, Antioquia (Foto: Tomada de video difundido en redes sociales); Helocóptero y dron , imágenes de referencia (Getty Images).

Anorí, Antioquia

En un operativo conjunto desarrollado en Anorí, nordeste de Antioquia, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dio de baja a alias ‘Venezuela’, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Le puede interesar: A tres horas de Medellín se ubica Amalfi, municipio donde fue atacado el helicóptero de la Policía

Según informó a través de sus redes sociales, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el señalado cabecilla del frente 36 del Bloque Magdalena Medio estaría vinculado a varios ataques contra la Fuerza Pública en el departamento que han generado conmoción a nivel nacional.

Entre ellos, el del 21 de agosto de 2025, donde fue atacado con explosivos un helicóptero en Amalfi, donde fueron asesinados 13 policías; el 30 de septiembre del año anterior en Anorí, hecho que dejó un soldado muerto y tres uniformados heridos; y el homicidio de dos subintendentes de la policía el 8 de febrero de este año, también en Anorí.

¿Quién era alias ‘Venezuela’?

Alias ‘Venezuela’ era un criminal de alta peligrosidad en el departamento de Antioquia. Acumulaba más de 15 años de trayectoria en las disidencias de las Farc y figuraba en el cartel de los más buscados. Según las autoridades, lideraba acciones violentas que amenazaban la vida y la tranquilidad de las comunidades en esta zona del nordeste antioqueño.

El cabecilla era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado y terrorismo, al desempeñar labores de coordinador de zona en Anorí, así como responsable del reclutamiento forzado de menores de edad en las veredas de Santa Inés, Concha Media, Concha Baja, El Carmín, así como extorsiones a mineros y comerciantes en el casco urbano y sus alrededores.

Según la investigación oficial, sus zonas de injerencia incluían veredas como Madre Seca, Los Trozos, Las Conchas (Alta, Media y Baja) en Anorí, y Naranjal, Chispero y Los Toros en Amalfi. Se presume, además, que adelantaba acciones criminales para fortalecer confrontaciones armadas contra el Clan del Golfo en la disputa por el control territorial.

En la misma acción militar fue capturado un sujeto identificado como alias ‘Ángel’, presunto integrante de las redes de apoyo al grupo armado.

Lea también: Tras intento de ataque con explosivos a estación de policía, Amalfi extendió el toque de queda

Durante el operativo también se logró la incautación de una pistola 9 mm, un proveedor, municiones, teléfonos celulares y material de intendencia, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Tras el operativo, el ministro de Defensa aseguró que “no habrá refugio para quienes eligen la violencia” y reiteró que el Sector Defensa continuará actuando con contundencia para garantizar la seguridad y la confianza en todo el territorio.

El ministro hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar acciones que pongan en riesgo a la comunidad en las líneas:

Contra el crimen: 314 358 7212

Línea 107-157

GAULAS: 147 – 165

Reclutamiento infantil: 141

Así se anunció la baja de alias ‘Venezuela’:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: