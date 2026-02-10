Autoridades ubican depósito de guerra de las disidencias de Iván Mordisco en el Tolima

Tolima

Hasta la vereda Berlín, en el municipio de Ataco, sur del Tolima, llegaron tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, donde ubicaron un depósito ilegal con material de guerra perteneciente al frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

Según el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, al interior de una vivienda fueron hallados proveedores para fusil, varios cartuchos calibre 5.56 mm, radios de comunicación con sus respectivos cargadores, una mira Range YARDSX100 y lentes binoculares de visión nocturna de color negro, con su respectivo estuche.

“De igual forma, se logró retirar una pancarta alusiva al Bloque Central Comandante Isaías Pardo, que pretendía ser instalada para generar zozobra entre la población civil en las vías terciarias de esta zona del sur del Tolima”, señaló el coronel Pérez.

De acuerdo con el oficial, este resultado operacional de la Sexta Brigada afecta de manera directa a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco, ya que la intención del grupo armado era reforzar esta comisión con integrantes provenientes de otros departamentos en el municipio de Ataco.

“A esto se sumaba la intención de controlar la explotación ilícita de yacimientos mineros, principal fuente de financiamiento de esta estructura armada”, agregó.

En la zona se han identificado más de 14 hectáreas de bosque afectadas por la minería ilegal, actividad que estaría siendo controlada por el frente Ismael Ruiz, al mando de alias Iván Mordisco.