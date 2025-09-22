Tras intento de ataque con explosivos a estación de policía, Amalfi extendió el toque de queda

Amalfi, Antioquia

La Alcaldía de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia, anunció la extensión del toque de queda nocturno y otras medidas de seguridad, luego de que la Policía Nacional frustrara un ataque con explosivos improvisados contra la Estación de Policía del municipio, acto terrorista atribuido al Frente 36 de las disidencias de las FARC.

El hecho ocurrió el pasado 20 de septiembre a las 7:10 p.m. , cuando fue abandonada una caja con material explosivo en inmediaciones de la estación. La oportuna reacción policial permitió evacuar la zona, controlar el riesgo y capturar a dos hombres señalados de ser responsables del intento de atentado, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Tras la emergencia, el domingo 21 de septiembre se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Extraordinario con presencia de autoridades civiles, militares, de policía y delegados de la Gobernación de Antioquia.

Medidas de seguridad

En la reunión se acordó extender el toque de queda entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. hasta el 29 de septiembre, además de implementar medidas complementarias.

Entre las disposiciones adoptadas están el cierre de vías y restricción de parqueo en zonas cercanas a la Estación de Policía y el Batallón del Ejército, la prohibición del expendio y consumo de licor durante toda la semana, la restricción al parrillero en motocicleta, limitaciones en el transporte de pipetas de gas y escombros, así como la implementación de clases bajo modelo de semi-escolarización en dos instituciones educativas locales.

La alcaldía de Amalfi destacó la labor de la Fuerza Pública en la contención del ataque y subrayó que las medidas buscan preservar la vida, la tranquilidad y la seguridad de la comunidad, en medio de la coyuntura de orden público que atraviesa la región.