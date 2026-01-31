Autoridades frutaron acción terrorista en la zona rural de Tibú

Cúcuta

Las autoridades militares evitaron una acción violenta en la zona rural del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido llegaron al corregimiento de Pacelli y destruyeron siete artefactos explosivos abandonados en esa área.

Según el Ejército Nacional, miembros de la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional ELN, habían instalado los explosivos en un camino veredal.

En las últimas 72 horas, unidades militares en la zona norte han frustrado en dos acciones terroristas, en los municipios de El Tarra y Tibú.

En la región del Catatumbo se mantienen los problemas de violencia por la disputa territorial que mantienen las disidencias armadas y el ELN.