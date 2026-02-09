JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 exjefes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzó nuevas imputaciones por secuestro contra 22 exintegrantes de las extintas Farc-EP, señalados como máximos responsables de la política de secuestros en los bloques Oriental y Sur, dos de las estructuras que concentraron algunos de los cautiverios más prolongados y violentos del conflicto.

Lea más: La JEP ejecutó el 99,3 % del presupuesto en 2025: lideró la ejecución en el sistema judicial

La Sala de Reconocimiento de Verdad imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exmandos del Bloque Oriental y a 7 del Bloque Sur por su responsabilidad en secuestros, homicidios, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, esclavitud y otros tratos crueles cometidos contra personas retenidas por la guerrilla.

Según la decisión, estos exjefes tuvieron control directo sobre frentes, columnas y campamentos donde permanecieron civiles, militares y policías secuestrados, y fueron determinantes en la ejecución de la política de privaciones de la libertad ordenada por el secretariado de las Farc.

El bloque de las Farc que más secuestros cometió

La JEP estableció que el Bloque Oriental fue la estructura que más secuestros cometió en el país, con responsabilidad en cerca del 34 % de los casos atribuidos a la antigua guerrilla. Operó en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Casanare, Cundinamarca, Vaupés y Vichada, entre otros.

Lea también: “Quiero insistir en el llamado a que el gobierno apoye económicamente”: Presidente de la JEP

Por su parte, el Bloque Sur tuvo incidencia en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y zonas de Cauca y Meta, con secuestros que en muchos casos se prolongaron durante años en condiciones extremas de cautiverio.

El tribunal concluyó que los exmandos no solo dieron órdenes para ejecutar secuestros con fines económicos, de intercambio o control territorial, sino que también omitieron controlar a sus tropas cuando se cometieron asesinatos, torturas, violencia sexual y trabajos forzados contra las víctimas.

Entre las víctimas se encuentran civiles retenidos para extorsión, dirigentes políticos, contratistas, ganaderos, transportadores y miembros de la fuerza pública que permanecieron encadenados durante años en campamentos clandestinos en la selva.

Con estas nuevas imputaciones, la JEP completa la atribución de responsabilidades a nivel nacional y regional por la política de secuestros de las Farc.

Le puede interesar: 22 apelaciones tienen frenadas las sentencias emitidas por la JEP contra exFarc y militares

Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o rechazar los cargos.

Si aceptan los hechos, el proceso pasará al Tribunal de Paz para la imposición de sanciones restaurativas. Si no lo hacen, enfrentarán un juicio que podría derivar en condenas de hasta 20 años de prisión.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: