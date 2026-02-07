“Quiero insistir en el llamado a que el gobierno apoye económicamente”: Presidente de la JEP

En medio de el diálogo de rendición de cuentas el presidente de la jurisdicción Alejandro Ramelli, informo que según un balance que ha dado frente a los recursos por parte del Gobierno Nacional estan a mitad del camino, se calcula que son 120.000 millones de pesos y el gobierno solo ha dado 50.000 millones, es decir, menos de la mitad de lo acordado.

Asimismo, le hace un llamado al Gobierno, para que se sume ya que hasta el momento solo esta la alcaldía de Medellín ayudando específicamente en la búsqueda de La Escombrera.

“Por la gobernación de Antioquia por el momento están garantizados los recursos para que siga la búsqueda, pero mi llamado siempre ha sido al gobierno nacional para que se sume porque hasta el momento solamente ha sido la alcaldía de Medellín, entonces es muy importante y yo quiero insistir en ese llamado a que el gobierno nacional también apoye económicamente la búsqueda en Las Cumbres”.

Al preguntarle al magistrado Ramelli sobre la cifra exacta que necesita la Jurisdicción Especial para la Paz para poder continuar con la búsqueda fue enfático en decir que no tenía los datos concretos, pero que si es necesario el apoyo del Gobierno específicamente.

Apoyo de Estados Unidos

También se habló de los recursos que dejó de recibir la JEP por parte de Estados Unidos ya que fueron recortados. El Magistrado informó que se reciben recursos de Cooperación Nacional de diferentes estados y los mayores cooperantes son los europeos. Otros países que nos son de Europa se han ido sumando como Canadá, Nueva Zelanda y Australia, pero no se cierran a la posibilidad de a dialogar y volver a recibir la ayuda por parte de Estados Unidos.

Finalmente, Ramelli informó existe un acuerdo con la Corte Penal Internacional, que viene la próxima semana a ver si realmente se esta cumpliendo con lo acordado.

“El compromiso con la Comunidad Internacional es la que garantiza que la Jurisdicción siga funcionando”.