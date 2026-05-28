MinDefensa confirmó, como anticipó Caracol Radio, que FAC busca aeronave no tripulada que se perdió

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en entrevista con Caracol Radio que la aeronave no tripulada desaparecida mientras adelantaba una misión en Cauca corresponde a un sistema tipo ScanEagle utilizado por las Fuerzas Militares para labores de inteligencia.

La confirmación se conoce luego de que Caracol Radio revelara que las autoridades buscaban una aeronave no tripulada empleada en operaciones ISR —inteligencia, vigilancia y reconocimiento— en zonas de alta complejidad operacional.

Al ser consultado sobre lo ocurrido con la aeronave, el ministro aseguró que el equipo “estaba cumpliendo una misión en el Cauca, estamos aún en la fase de búsqueda, encontrarlo, y pues cuando se sepa ya a ciencia cierta qué pasó, por qué pasó, pues se manejará internamente”.

El ministro Pedro Sánchez explicó además que existen detalles reservados sobre las capacidades del sistema utilizado por las Fuerzas Militares.

“Hay una información ahí muy reservada, muy privada, que es una aeronave que se utiliza para temas de inteligencia y como tal goza de reserva”, afirmó.

El ministro también confirmó que pese a la desaparición de la aeronave las operaciones militares continúan activas en la zona utilizando otros sistemas no tripulados desplegados en Cauca.

“Eso no ha significado que se suspenda las operaciones en el área, tenemos más capacidades, estamos buscando las amenazas empleando capacidades de ScanEagle con más elementos y con drones que tenemos desplegados en la zona”, aseguró.

Frente a la posibilidad de que la aeronave hubiera sido derribada, el ministro indicó que todavía es prematuro establecer hipótesis sobre lo ocurrido.

“En este momento lanzar hipótesis es muy prematuro, pero digamos por las capacidades generales y ante su existencia muy seguramente esa se descartaría”, explicó.

El jefe de la cartera de Defensa recordó además que este tipo de aeronaves llevan años operando en Colombia y han presentado incidentes anteriormente por distintas razones técnicas y operacionales.

“Es más, antes de llegar todo este tema de los drones, aeronaves ScanEagle no solamente en la FAC sino incluso en la Armada, se atendieron por diferentes razones”, afirmó.

Mientras avanza la investigación, las Fuerzas Militares mantienen desplegadas capacidades de inteligencia y vigilancia sobre esta región del suroccidente del país.r