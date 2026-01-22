La JEP establece sanción restaurativa a 11 militares por falsos positivos en Norte de Santander

Norte de Santander

Durante las últimas horas, la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP - dio un nuevo paso en la definición de la situación jurídica de 11 miembros de la fuerza pública, quienes están imputados como máximos responsables en el Subcaso Norte de Santander 03, quienes están relacionados con asesinatos y desaparición forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en Norte de Santander, entre los años 2007 y 2008.

La Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad indicó que existe correspondencia entre los hechos investigados, las conductas reconocidas, las pruebas, las calificaciones jurídicas y los comparecientes, permitiendo esto avanzar en la imposición de sanciones propias.

La Sección ajustó el crimen de lesa humanidad de esclavitud respecto a ocho comparecientes, al determinar que al menos 29 personas fueron víctimas, en una colaboración entre organizaciones criminales y reclutadores que entregaban civiles a las unidades militares, a cambio de una remuneración económica, para ser ejecutados como bajas. Así mismo, se incorporó el crimen de tortura en relación con tres víctimas, teniendo en cuenta los relatos de las mismas y sus familiares en el proceso judicial.

Según lo indicó la JEP, estas modificaciones amplían la verdad judicial y reconstruye los daños causados a las víctimas, las comunidades y los territorios, desarrollando las afectaciones particulares a hombres jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y a mujeres buscadoras, respectivamente. Así mismo, se garantiza la seguridad jurídica a los comparecientes en la medida en que permite que el proceso avance y se consolide sobre bases sólidas, en correspondencia con los hechos acreditados y el acervo probatorio existente.

“Una imputación integral asegura que los comparecientes sean juzgados y eventualmente sancionados por la totalidad de las conductas cometidas, evitando que estos debates se reabran en el futuro en otras instancias y permitiendo transitar hacia la resolución definitiva de su situación jurídica”, se puede leer en el comunicado.

La Sección otorgó a los señalados, la oportunidad de complementar su reconocimiento de responsabilidad y declaró la correspondencia de los proyectos de Sanción Propia, priorizando iniciativas restaurativas como la Casa Campesina Multipropósito en el Catatumbo, el Parque Memorial “6.402 + razones para no olvidar” en Bogotá. Además se priorizó el documental Las Verdades del Catatumbo, con el fin de profundizar la memoria, pedagogía y difusión.

Es de resaltar que el proceso continuará, con la Audiencia Pública de Verificación, en la que se confirmarán los reconocimientos de responsabilidad y la viabilidad de las sanciones, tras lo cual se emitirá la sentencia.