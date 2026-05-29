Rumanía denunció que un dron ruso impactó contra un edificio en su territorio

Rumania, país miembro de la OTAN, denunció este viernes una “grave e irresponsable escalada” tras la caída de un dron ruso sobre un edificio residencial que causó dos heridos leves en Galați, cerca de su frontera con Ucrania.

Según el Ministerio rumano de Defensa, Rusia atacó la madrugada del viernes con drones “objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania”.

Le puede interesar: Consejo de Estado ordena al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral

“Uno de estos drones penetró en el espacio aéreo rumano”, informó la cartera en un comunicado.

El aparato “fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el techo de un edificio de viviendas, lo que provocó un incendio al impactar”, añadió.

Según los servicios de emergencia rumanos, toda la carga del dron explotó y los dos ocupantes del apartamento afectado, que pudieron evacuar el edificio por sus propios medios, recibieron atención médica por heridas leves en el lugar.

También le puede interesar: Gran explosión de cohete de empresa de Jeff Bezos en Cabo Cañaveral

“Este incidente constituye una escalada grave e irresponsable por parte de la Federación de Rusia”, denunció el ministerio rumano de Exteriores, que convocó al embajador de Moscú.

La OTAN condenó la “irresponsabilidad” de Rusia tras la caída del dron, declaró la portavoz Allison Hart, en X.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció la guerra de “agresión” rusa y expresó en un mensaje en X la “plena solidaridad” con Rumania, también miembro de la UE.

Varias incursiones de drones se han detectado en Rumania desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022, pero es la primera vez que uno de estos aparatos se estrella contra un edificio residencial.

Puede leer: Ecuador anuncia cortes de luz para evitar afectaciones por El Niño

Cuando se detectaron las aeronaves no tripuladas cerca del espacio aéreo rumano, dos cazas F-16 despegaron de la base aérea de Fetesti, en el este del país, y “entablaron combate con los objetivos”, añadió el ministerio.

Ucrania activó una alerta aérea nacional en la madrugada de este viernes ante la posibilidad de nuevos ataques rusos.

Por otra parte, Kiev acusó a Rusia de haber atacado con un dron un carguero turco en el mar Negro que salía del puerto ucraniano de Odesa y de herir a dos miembros de la tripulación.

Y en Rusia una persona murió este viernes en un ataque con drones ucranianos contra una empresa química en la región de Volgogrado (sur), informaron las autoridades locales en un comunicado.

También puede leer: ONU: la guerra puede salirse de control tras intensificación de combates en Ucrania

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: