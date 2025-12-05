‘Simón Trinidad’ solicita formalmente su acreditación como víctima ante la JEP, por caso de secuestros

Colombia

Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue radicada una solicitud formal de acreditación como víctimadentro del macrocaso 06, relacionado con secuestros cometidos en el conflicto armado.

La petición fue presentada por la abogada Sara María Triana Lesmes, en representación de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda alias ‘Simón Trinidad’, uno de los miembros más reconocidos de las extintas FARC, y quien figura como firmante del Acuerdo Final de Paz y miembro de la Unión Patriótica.

Alias ‘Simón Trinidad’ actualmente está condenado en Estados Unidos a 60 años de prisión por el secuestro de tres contratistas estadounidenses en 2003.

Durante el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en La Habana, en el 2016, el grupo armado insistió en varias ocasiones en su participación como negociador, pero Estados Unidos no accedió a permitir su traslado temporal.

El documento señala que, debido a su condición actual, la solicitud fue diligenciada por su apoderada, aunque se anexó un manuscrito elaborado por él mismo para respaldar su declaración.

Declaración de veracidad y categoría de víctima

En el escrito, el solicitante certifica que la información entregada a la JEP es veraz y manifiesta su intención de ser reconocido como víctima directa e individual de hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. Además, declara no haber presentado previamente una solicitud de acreditación ante esa Jurisdicción.

El formulario incluye la caracterización exigida por la JEP, en la cual indica pertenecer a una comunidad históricamente victimizante, así como su relación con procesos de participación política.

Datos incluidos en la solicitud

Registra que actualmente no desempeña ocupación laboral y que se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV), información que respalda su petición ante la Sala.

Avance dentro del macrocaso 06

Con esta acreditación, ‘Simón Trinidad’ busca ser reconocido como víctima dentro del proceso judicial transicional que estudia graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado.

La JEP deberá ahora evaluar la documentación y el relato entregado para determinar si cumple con los requisitos establecidos por la Ley 1922 de 2018.

De ser aceptado, el solicitante obtendría el estatus de víctima dentro del macrocaso y podría participar en las etapas procesales posteriores, como la presentación de observaciones, participación en audiencias y acceso a medidas de reparación restaurativa.

La Sala de Reconocimiento deberá emitir una decisión en los próximos meses, conforme al procedimiento establecido para la acreditación de víctimas en los macrocasos abiertos.