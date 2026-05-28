“Estamos investigando”: MinDefensa por revelación de Caracol Radio sobre señal de dron ruso en Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a Caracol Radio que las autoridades colombianas investigan la aparición de una señal asociada a un dron ruso Orlan-10, una aeronave no tripulada utilizada para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Al ser consultado por este medio sobre la alerta relacionada con este sistema de origen ruso, el jefe de la cartera de Defensa respondió: “Estamos investigando”.

La declaración confirma que el caso ya es objeto de análisis por parte de los organismos de inteligencia y defensa del país, luego de las revelaciones conocidas sobre la detección de una señal vinculada a este tipo de aeronave.

El Orlan-10 es un sistema no tripulado desarrollado en Rusia y utilizado principalmente para inteligencia, vigilancia, reconocimiento y adquisición de objetivos. Este tipo de plataformas tiene capacidad para recopilar información estratégica a largas distancias y ha sido empleado en distintos escenarios de conflicto.

Aunque el ministro no entregó detalles adicionales sobre el origen de la señal detectada ni sobre las hipótesis que manejan las autoridades, su respuesta confirma que la situación está siendo verificada oficialmente.

En su momento Caracol Radio conoció en exclusiva la captura del sistema utilizado por las unidades antidrones, donde aparece el registro “drone STC Orlan-10_B” junto a otras plataformas tipo DJI, FPV y sistemas de transmisión detectados durante los monitoreos operacionales.

El Orlan-10 es un UAV táctico de ala fija desarrollado en Rusia para misiones de reconocimiento, inteligencia militar, retransmisión de datos y guerra electrónica. Este tipo de plataformas puede operar durante aproximadamente 16 horas continuas, alcanzar distancias superiores a los 100 kilómetros y trabajar con cámaras térmicas, infrarrojas ysistemas avanzados de observación.

La declaración se conoce además en momentos en que las Fuerzas Militares adelantan la búsqueda de una aeronave no tripulada con la que se perdió contacto durante una misión de inteligencia en el departamento del Cauca.

Sobre ese caso, Pedro Sánchez confirmó a Caracol Radio que la aeronave continúa siendo buscada por las autoridades y destacó que se trata de una capacidad estratégica utilizada para inteligencia militar.

“Estaba cumpliendo una misión en el Cauca, estamos aún en la fase de búsqueda, encontrarlo, y pues cuando se sepa ya a ciencia cierta qué pasó, por qué pasó, pues se manejará internamente”, aseguró.

El ministro también confirmó la utilización de sistemas ScanEagle en la operación y explicó que las misiones continúan activas pese a la pérdida de contacto con una de las aeronaves.

“Eso no ha significado que se suspenda las operaciones en el área, tenemos más capacidades, estamos buscando las amenazas empleando capacidades de ScanEagle con más elementos y con drones que tenemos desplegados en la zona”, afirmó.

Además, insistió en que varios detalles permanecen bajo reserva debido a la naturaleza de la misión.

“Hay una información ahí muy reservada, muy privada, que es una aeronave que se utiliza para temas de inteligencia y como tal goza de reserva”, concluyó.