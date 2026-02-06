La JEP ejecutó el 99,3% del presupuesto en 2025: Lideró la ejecución en el sistema judicial

En medio de su rendición de cuentas 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz, informó que lograron una ejecución presupuestal del 99,3% del total de los recursos asignados en el presupuesto general de la nación, según cifras del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a obligaciones, pagos realizados por bienes y servicios recibidos, la ejecución alcanzó el 88,2%, cifra impactada por la incorporación de más de 30.130 millones de pesos, al cierre de la vigencia fiscal.

Noticia en Desarrollo