Justicia

La JEP ejecutó el 99,3% del presupuesto en 2025: Lideró la ejecución en el sistema judicial

La Jurisdicción adelantó 235 audiencias públicas y 518 diligencias judiciales.

Magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto cortesía JEP

En medio de su rendición de cuentas 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz, informó que lograron una ejecución presupuestal del 99,3% del total de los recursos asignados en el presupuesto general de la nación, según cifras del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a obligaciones, pagos realizados por bienes y servicios recibidos, la ejecución alcanzó el 88,2%, cifra impactada por la incorporación de más de 30.130 millones de pesos, al cierre de la vigencia fiscal.

