“Un atroz delito”Mindefensa por comunicado de ‘Calarcá’ sobre combates entre disidencias en Guaviare

Luego de conocerse un comunicado, presuntamente emitido por las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, en el que reconocen intensos combates contra la facción de Iván Mordisco que hasta el momento dejan al menos 50 bajas, el gobierno nacional emitió respuesta.

Según el comunicado, atribuido a las disidencias de ‘Calarcá’, “una columna de combate de cien guerrilleros del frente Isaías Carvajal se encontraba pernoctando en su área campamentaria en la vereda La Siberia” municipio de San José del Guaviare, cuando supuestamente fueron sorprendidos por “doscientas cincuenta unidades de ‘Mordisco’, dirigidas directamente por él”.

Las disidencias de Calarcá informaron que respondieron al ataque con un “plan defensivo” y dijeron que, después de varias horas de pelea, lograron superar el cerco militar de la facción opuesta.

El Ministerio de Defensa se refirió a esta comunicación, indicando que es atribuido a estructuras criminales de alias ‘Calarcá’ y relacionado con enfrentamientos contra estructuras criminales de alias ‘Mordisco’.

Según la entidad, dicho comunicado podría contener una confesión y admisión pública de un “atroz delito”, cometido por la estructura criminal de alias ‘Calarcá’: “la cual reconoce el asesinato de múltiples personas, entre ellas, presuntamente menores de edad, lo que configura una gravísima violación al Derecho Internacional Humanitario y a la legislación penal colombiana”.

Para el gobierno nacional, estas estructuras criminales son organizaciones dedicadas al narcotráfico, el secuestro y el desprecio por la vida.

“Este Despacho rechaza de manera categórica la cínica pretensión de estas estructuras criminales de normalizar la barbarie, vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante el reclutamiento ilícito y justificar las masacres bajo la inaceptable y falaz excusa de supuestos “actos de defensa”, resalta el pronunciamiento.

La cartera de Defensa aseguró que ninguna organización armada al margen de la ley ostenta legitimidad alguna, y por tal motivo, no puede ejercer violencia o promover el control ilegal del territorio nacional, poniendo en riesgo a la población civil.