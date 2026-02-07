Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras derrota del Medellín en casa ante Inter

Medellín sumó una derrota más en casa, esta vez ante Internacional de Bogotá / Colprensa.

La fecha 5 del fútbol colombiano comenzó este viernes con los juegos Pasto Vs. Bucaramanga y Medellín Vs. Internacional de Bogotá. La jornada se estará extendiendo hasta el próximo domingo, con dos partidos aplazados y, en el medio, uno adelantado de la novena jornada, Fortaleza Vs. Santa Fe.

Pasto 0-0 Bucaramanga

La jornada comenzó con el empate 0-0 en el estadio Departamental Libertad entre Pasto y Bucaramanga. El juego careció de muchas emociones y ocasiones de gol en las áreas de ambos equipos.

Medellín 1-2 Internacional de Bogotá

Medellín cayó 1-2 contra Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot. El hondureño Dereck Moncada anotó un doblete para la visita, marchándose lesionado; Leyser Chaverra descontó para el equipo antioqueño en un lanzamiento desde el punto penalti.

Tabla de posiciones de la Liga colombiana

Partidos de la jornada

Sábado 7 de febrero

[2:00PM] Águilas Doradas Vs. Cúcuta

[4:10PM] Tolima Vs. Llaneros

[6:20PM] Fortaleza Vs. Santa Fe (Fecha 9)

[8:30PM] Junior Vs. Boyacá Chicó

Domingo 8 de febrero

[4:10PM] Alianza Vs. Once Caldas

[6:20PM] Cali Vs. Millonarios

[8:30PM] Jaguares Vs. Pereira