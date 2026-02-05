El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Roy Barreras debe reconsiderar, la consulta no tiene sentido sin Cepeda: María José Pizarro

La jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, conversó con 6AMW acerca de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la participación del candidato presidencial en la consulta del Frente por la Vida, donde competiría con Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo.

“Lo primero es explicarles a las personas que la decisión que Iván Cepeda ha tomado como candidato es ir a la primera vuelta. Es una decisión del CNE más con carácter políticos que basada en la ley”, dijo.

Asimismo, cuestionó la imparcialidad de los magistrados del CNE porque son elegidos por el Congreso de la República, por lo que pueden dejarse llevar por sus líneas políticas.

Tras la determinación, Pizarro señaló que Roy Barreras debe “reconsiderar su posición”, pues considera que “sin Iván Cepeda, la consulta no tiene sentido”.

“Sin Iván Cepeda no hay consulta progresista. Esperemos que se dé una conversación entre candidatos para que no se realice la consulta. Sin Cepeda, la consulta no tiene sentido”, manifestó.

¿Se acaba la consulta Frente por la Vida?

Reiteró su llamado para que Roy Barreras hable con Cepeda para llegar a un acuerdo e ir juntos a primera vuelta. “Así se consolidan las democracias”, dijo.

“Somos la fuerza política más grande de este país, no puede darse una consulta progresista sin el candidato progresista”, resaltó.

Garantías electorales

Pizarro comentó que una de las garantías para las elecciones era que el candidato Iván Cepeda, quien está punteando en las encuestas, pudiera participar en la consulta interpartidista de izquierda, aclarando que la de octubre de 2025 fue “partidista”.

“No tenemos nada más que hablar con el CNE, nos vamos a primera vuelta”, finalizó.

