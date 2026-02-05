¿Lista del Pacto por Bogotá se cayó por jugada interna? La demanda que generó decisión de CNE

Este miércoles, 4 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la decisión de revocar la inscripción de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá.

La decisión llegó en respuesta a una demanda presentada por Claudia Patricia Calao González, funcionaria de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante María del Mar Pizarro, también del Pacto Histórico.

Desde el momento en que se conoció la solicitud, al interior del Pacto se habló de un posible caso de fuego amigo, y sorpresivamente fue esa demanda la que terminó con la decisión del CNE.

En la solicitud Calao señalaba que la lista a la Cámara por Bogotá incumplió el acuerdo de voluntades del Pacto Histórico para su consulta interna del 26 de octubre de 2025, pues establecía que el orden de los candidatos debía respetar la votación obtenida en esa consulta.

Y en lugar de aplicar ese criterio, la lista se organizó bajo el principio de paridad en sistema de cremallera (mujer, hombre, mujer, hombre).

De hecho, la representante María del Mar Pizarro, quien fue la tercera más votada en la consulta, pero terminó ubicada en el quinto lugar de la lista, ya se había quejado públicamente por esta situación.

