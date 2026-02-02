6AM W6AM W

Si Petro considerara que no debo estar acá, no lo estaría: Xavier Vendrell, asesor de Roy Barreras

El exasesor del presidente Gustavo Petro, quien ahora hace parte del equipo de campaña de Roy Barreras, conversó con 6AM W acerca de la consulta del ‘Frente por la Vida’.

Gustavo Petro y Xavier Vendrell. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Caracol Radio

En entrevista con 6AM W, el estratega catalán Xavi Vendrell explicó por qué está asesorando a Roy Barreras y no a Iván Cepeda, quien es el candidato del Pacto Histórico y puntea todas las encuestas.

En primer lugar, dijo que “sería un grave error estratégico” que en la consulta del 8 de marzo no participe Iván Cepeda como representante del progresismo.

“Tiene que existir la consulta del progresismo, me parece un error y una pena que no tengamos a Iván Cepeda”, aseguró.

Y aclaró que Cepeda “no es su rival ni su enemigo”, agregó.

Aún así, se mostró convencido de que Roy Barreras puede consolidar el cambio que necesita el país.

“Yo estoy con Roy porque considero que es la persona que mejor puede canalizar esa concreción", señaló.

