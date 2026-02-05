Iván Cepeda sobre decisión del CNE: “voy a primera vuelta presidencial”

Muchos han sido los cuestionamientos que recibió la decisión del Consejo Nacional Electoral, sobre el impedimento para que Iván Cepeda participe en la consulta de la izquierda prevista para el próximo 8 de marzo.

La decisión del órgano electoral fue clara y dejo en firme que Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del Frente por la Vida, junto a Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero.

Sin embargo, tal y como lo había anticipado en el evento que lideró ayer en el Parque Lourdes de Bogotá, Iván Cepeda irá a la primera vuelta presidencial.

La confirmación del anuncio la dio a través de un video, a tan solo minutos de conocerse la decisión del CNE sobre su impedimento para la consulta de la izquierda.

En el video, confirmó que retirará su postulación para participar en la consulta del 8 de marzo, y poder inscribirse en la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

“Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”, señaló.

¿Cuál fue la decisión del CNE?

Con una votación de 6 contra 4, el CNE determinó que Cepeda está impedido para participar en la consulta del 8 de marzo, por haberse medido previamente en la consulta del Pacto Histórico de octubre del año pasado.

El voto del conjuez Hollman Ibáñez se convirtió en el arma que inclinó la balanza y terminó hundiendo la participación de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.