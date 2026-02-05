Pacto Histórico oficializó retiro de Iván Cepeda de la consulta y pidió no salir en el tarjetón

El Pacto Histórico le solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral retirar a su candidato Iván Cepeda de la consulta del ‘Frente por la Vida’, programada para el próximo 8 de marzo.

En la carta, que también fue enviada a la Registraduría Nacional y a la Procuraduría General de la Nación, la colectividad advirtió que la revocatoria de la inscripción de Cepeda “vulnera de forma grave y directa los derechos fundamentales a la autonomía de los partidos políticos, a la libertad de configuración interna y al carácter vinculante de las decisiones democráticamente adoptadas” en el marco del proceso electoral.

Además, el movimiento político le solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil abstenerse de utilizar su logo símbolo, así como la imagen o fotografía de Iván Cepeda en el tarjetón electoral correspondiente a la consulta.

“De igual forma, no autorizamos el uso de logo símbolos, signos o elementos gráficos que usen, se asemejen o puedan inducir a confusión al electorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 130 de 1994″, añadió la agrupación política.

Finalmente, le solicitó a la Procuraduría ejercer una vigilancia y hacerle seguimiento al cumplimiento de esta decisión, por parte de las autoridades electorales.

“Que adopte las medidas necesarias que garanticen los derechos políticos de nuestro movimiento político y nuestra candidatura, y eviten que sigan siendo vulnerados y amenazados por la misma institucionalidad”, pidió.

Iván Cepeda no podrá participar en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’

Iván Cepeda no podrá participar en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’. Con una votación de 6-4, en su contra, el CNE determinó que estaría impedido por haberse medido previamente en otra consulta, la del Pacto Histórico del 2025.

El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión del CNE: “es un golpe al derecho a elegir y ser elegido”

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro rechazó la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista.

“Estamos ante un golpe del CNE al derecho fundamental a elegir y ser elegido”, advirtió.

Estamos ante un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución

y la Convención americana. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2026

En su mensaje, también elevó una petición a los juristas del país para que instauren una acción de tutela con el fin de “restablecer la Constitución y la Convención americana”.