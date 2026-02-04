Petro rechazó decisión del CNE sobre Iván Cepeda: “es un golpe al derecho a elegir y ser elegido”

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro rechazó la decisión Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista de la izquierda prevista para el 8 de marzo.

Para el mandatario, “estamos ante un golpe del CNE al derecho fundamental a elegir y ser elegido”.

En su mensaje, también elevó una petición a los juristas del país para que instauren una acción de tutela con el fin de “restablecer la Constitución y la Convención americana”.

Cabe recordar que el CNE rechazó la posibilidad de que el nombre de Cepeda esté en la votación en la que participarán el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo. La votación quedó con seis votos contra la participación de Cepeda y cuatro a favor.

Para el CNE, si Cepeda participara en la elección de la coalición ‘Frente por la vida’ el 8 de marzo, incurriría en doble participación en consultas. Esto, debido a que ya hizo parte de otra consulta realizada el pasado 26 de octubre para elegir al candidato del Pacto Histórico.

En ese proceso, Cepeda fue elegido con 1’540.391 votos, el 65,13 % del total, frente a 678.962 votos de la exministra de Salud Carolina Corcho.

Estamos ante un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución

y la Convención americana. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2026

