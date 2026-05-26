Avianca aumenta frecuencias entre Colombia y Europa por temporada de verano 2026

TRANSPORTE

La aerolínea Avianca anunció un incremento en sus vuelos entre Colombia y Europa para la temporada de verano de 2026, en respuesta al aumento de la demanda de viajes internacionales.

Desde junio, la ruta Bogotá–Barcelona duplicará su operación y pasará de 7 a 14 frecuencias semanales, con dos vuelos diarios.

Asimismo, la ruta Bogotá–Madrid aumentará de 26 a 28 frecuencias semanales durante junio, julio y agosto, alcanzando cuatro vuelos diarios en plena temporada alta.

La compañía también confirmó el regreso de la ruta estacional Madrid–San Salvador, que operará con cuatro frecuencias semanales directas.

Con estos cambios, Avianca pasará de 54 a 67 frecuencias semanales entre Europa y Latinoamérica. Las rutas Cali–Madrid, Medellín–Madrid, Bogotá–Londres y Bogotá–París mantendrán su operación habitual.

“Este crecimiento en nuestra operación para la temporada de verano refleja la relevancia de nuestra operación intercontinental y posiciona nuestra oferta como una de las más atractivas y eficientes para volar entre Europa y Latinoamérica”, señaló Catalina Nannig, vicepresidenta de Ventas de Avianca.

Los vuelos hacia Europa seguirán operándose con aviones Boeing 787 Dreamliner y la experiencia Business Class INSIGNIA by Avianca.