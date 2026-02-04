¿Por qué Iván Cepeda no podrá participar en la consulta ‘Frente por la Vida’? Las razones del CNE

Tras varias hora de deliberación, conjueces del Consejo Nacional Electoral decidieron que el precandidato presidencial Iván Cepeda no podrá participar en la consulta ‘Frente por la Vida’, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, mismo día de las elecciones legislativas.

La votación quedó 6-4, y el voto decisivo fue del conjuez Hollman Ibáñez, quien inclinó la balanza en contra de Iván Cepeda.

¿Qué había dicho el presidente Gustavo Petro en caso de que a Iván Cepeda se le negara la participación en esta consulta?

El presidente Gustavo Petro, en diálogo exclusivo con Caracol Radio este martes, se había pronunciado sobre el caso, hipotético en ese momento, en el que a Cepeda se le negara la participación en esta consulta.

El jefe de Estado fue tajante: “Si no dejan, de todas maneras la democracia y la justicia social serán realidad”, señaló Petro

“El 19 de abril de 1970 no dejaron, pero en 1991 derogamos la Constitución de 1886 e instauramos la de 1991″, añadió el presidente.

Entonces, ¿por qué Iván Cepeda no podrá participar en la consulta ‘Frente por la Vida’?

Pues bien, el mismo Consejo Nacional Electoral determinó que Iván Cepeda no podrá participar en esta consulta, básicamente, porque el precandidato estaría impedido por haberse medido previamente en otra consulta, la del Pacto Histórico del 2025, en la cual le ganó a la exministra de Salud Carolina Corcho.

Esta fue la argumentación del conjuez Hollman Ibáñez

El conjuez Hollman Ibáñez explicó que, sin importar la consulta en la que se participe, no se puede volver a participar en otra nueva.

¿Quiénes quedan entonces en la consulta ‘Frente por la Vida’?

En esta consulta participarían ahora solamente los precandidatos Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero.

