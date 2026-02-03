Consulta del Frente por la Vida: la participación de Cepeda y los caminos de Roy

En Hora20 esta noche el análisis a las condiciones que enfrenta la consulta de izquierda, la participación de Iván Cepeda y las decisiones que debe tomar el CNE, los votos que faltan, los que se voltean y las conveniencias sobre esa candidatura.

También el análisis al impulso de la candidatura de Roy Barreras ante la llegada de varios asesores. Después, la feria de contratos ad-portas de la Ley de Garantías, los despidos, los nuevos puestos, contratos y movidas políticas en plena época electoral.

Lea también:

Lo que dicen los panelistas Gabriel Cifuentes: abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, planteó que no hay claridades absolutas en el frente jurídico sobre el caso de Iván Cepeda, “el CNE no toma decisión a tiempo sobre la unificación del Pacto, hay decisiones judiciales, tutelas, se vencen los términos y es bochornoso lo que ha hecho el CNE”. De otro lado, dijo que en lo jurídico si se tumba la aspiración de Cepeda a la consulta, “hay plazo hasta el 6 de febrero y si la decisión se toma en el transcurso de la semana y Cepeda presenta tutela, pues estaremos en elecciones y no se resuelven esos recursos”. En el plano político dijo que quien gane la consulta tiene que ir hasta primera vuelta, con lo cual, la izquierda se fragmenta.

En términos políticos, dijo que si Cepeda no va a consulta, ninguno de los tres punteros irían a consulta, “terminan siendo canto a la bandera o por el contrario, conformar una tercería que rompa la sensación de que se vota por miedo. El 27% hoy está indeciso”.

Para Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y secretario general de la Unión Patriótica, el CNE es una autoridad que ratifica su problema de raíz, que es la politización, “diferimos de la decisión que se ha tomado. Desde un inicio hemos trabajado en dos niveles: una candidatura del Pacto que permitiera ir a un segundo momento”. Remarco que un órgano de carácter político ve en la candidatura de ese Frente por la Vida, que no es solo la izquierda, la posibilidad de sumar otros sectores, como lo demuestra la candidatura de Juan Fernando Cristo.

Sobre la convocatoria a marchas de cara a la decisión que tome el CNE, dijo que es legítimo que la gente se manifieste, “una democracia participativa es donde el ciudadano puede tener voz directa. Nosotros, como lo haremos mañana, vamos a reclamar el derecho de 2,7 millones de ciudadanos”. Recordó ante los problemas generados, que desde el Pacto se presentó la pregunta al CNE para la consulta y después la declara innecesaria por la decisión del Tribunal de Cundinamarca que revocó las medidas cautelares, “entonces se quiere bloquear la candidatura de Cepeda y listas, como en el Valle”.

Por último, señaló que se le ha propuesto a los competidores de la consulta que se explore un acuerdo político para que, los que han garantizado los sectores distintos a los tradicionales, puedan llegar unidos, “si no hay consulta, hay que convocar al pueblo para que tenga una reacción ante un intento de bloqueo, se gane en primera y se cumpla con compromisos programáticos del Frente por la Vida”.

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, planteó que para el gobierno la barrera es la ley, “se quiere vender la narrativa en la que hay que dejar participar a Cepeda, cuando él ya participó en una consulta interpartidista. Él pude ir a primera vuelta, es evidente que es el candidato y las encuestas muestran que él gana”. Recordó que los votos estaban 6-3 en el CNE, pero que el consejero Altus Baquero cambió su voto en favor de Cepeda, “Jorge Espinosa publicó un video del consejero en el que decía que no se podía participar en dos consultas interpartidistas, respecto al caso de Quintero, ¿por qué cambió de opinión ahora?”.

Sobre las posibilidades de Roy Barreras, comentó que quieren alentar esa candidatura para recoger más votos “él ha tenido teorías de que es el hombre para atajar a Cepeda y recoger votos de otros sectores políticos. Roy apuesta a los votos de las maquinarias en la consulta”.

Para Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, no necesariamente las encuestas demuestran que puntear se traduzca en intención de voto, “las consultas son muy importantes”. Recordó que la ley establece que las consultas, al realizarla de manera interpartidista, el elegido no puede ir a otra consulta, “lo práctico es que en efecto hay una afectación al principio de igualdad, ¿por qué Cepeda participa en más consultas que otros?” Por otro lado, dijo que Cepeda tendría derecho entonces a la reposición de votos en dos oportunidades, “ya se hizo una consulta abierta y se le engañaría al elector al decirle que ahora hay que elegir otro candidato”.