Senador Antonio Correa niega que esté detrás del atentado contra Raúl Montes, exsocio de ‘La Gata’

El senador del Partido de la U desestimó las denuncias de Raúl Montes. / Foto: Suministrada

El senador del Partido de La U, Antonio Correa, desestimó las denuncias de Raúl Montes, exsocio de Enilce López, alias ‘La Gata’, quien lo responsabilizó de estar de atrás del reciente atentado en su contra en Barranquilla.

El congresista, a través de un comunicado de prensa, dijo que estos señalamientos son “temerarios y carentes de veracidad”, y que ya instauró formalmente las denuncias correspondientes por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

También indicó que las aseveraciones de Montes “carecen de todo sustento fáctico y probatorio”, y hacen parte de una “estrategia sistemática de desinformación”.

Igualmente, ratificó sus denuncias contra más de 30 empresas de seguridad privada y advirtió que sus licencias han sido canceladas por tener vínculos con actividades criminales.

“Estas denuncias responden a mi deber de proteger el interés general y la seguridad nacional. Estas actuaciones han sido debidamente soportadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y ante el señor presidente de la República, desde el año 2024”, dijo.

Y agregó que esta información ha sido revelada en debates de control político, bajo la figura de reserva amparada.

“Mi única ‘falta’ ha sido poner en evidencia el entramado de corrupción y criminalidad que utiliza fachadas corporativas para operar en nuestro país”, indicó.