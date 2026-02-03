Gustavo Petro habló en exclusiva en Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre la consulta de la izquierda. Caracol/Colprensa

Petro habló de la consulta del 8 de marzo y la presencia de Iván Cepeda: “Si no dejan, seguimos”

Aunque legalmente no puede participar en política, ni mostrar su preferencia por los candidatos en contienda, el presidente Gustavo Petro habló con Julio Sánchez Cristo sobre la eventual participación o no de Iván Cepeda en la consulta de la alianza de la izquierda denominada ‘Frente por la vida’.

Al finalizar el esperado encuentro con el primer mandatario estadounidense Donald Trump, además de entregar un balance de la reunión, Gustavo Petro se refirió a varios temas de la actualidad política colombiana.

Entre ellos, uno de los asuntos más polémicos es la consulta programada para el 8 de marzo por los agrupados bajo la alianza del ‘Frente por la vida’, entre candidatos de izquierda y afines al progresismo.

¿La consulta del 8 de marzo será con Iván Cepeda?

El debate surgido por la participación o no de Iván Cepeda, cuya decisión está en manos del Consejo Nacional Electoral, ha evidenciado las diferencias en la izquierda.

En ese sentido, Camilo Romero expresó su rechazo a la propuesta de Roy Barreras de continuar con la consulta en caso de que Cepeda no sea habilitado para participar por la autoridad electoral.

En este marco, el presidente Petro hizo un llamado a la “unidad nacional” y afirmó: “Si no dejan, seguimos”.

“El 19 de abril de 1970 no dejaron, pero en 1991 derogamos la Constitución de 1886 e instauramos la de 1991″, expresó el presidente.

“Si no dejan, de todas maneras la democracia y la justicia social serán realidad”, señaló Petro, en un tono conciliador, frente al panorama actual que tiene a Barreras y Cepeda encabezando la disputa por movilizar el capital político desde antes de las elecciones.

Así las cosas, aunque el presidente optó por la prudencia, las consecuencias de sus declaraciones podrían tener un impacto diferente, dependiendo de la decisión final del CNE, la cual hasta el momento sigue aplazada.

#ATENCIÓN #AlAire | "Si no dejan, la democracia y la justicia serán realidad": Gustavo Petro (@petrogustavo) en EXCLUSIVA para Caracol Radiohttps://t.co/vwS5QSGZRX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 3, 2026

